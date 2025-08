Sanità lombarda, 8 miliardi di investimenti programmati fino al 2031: focus sugli interventi in provincia di Varese

Quasi 8 miliardi di euro per rendere le strutture sanitarie lombarde più sicure, moderne e tecnologicamente avanzate. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, che ha presentato il piano di programmazione degli investimenti 2025-2031.

«Questa Regione ha una visione chiara: potenziare la sanità pubblica, valorizzare le nostre strutture e garantire ai cittadini cure sempre più vicine, tempestive e tecnologicamente avanzate» – ha dichiarato Bertolaso – «Gli oltre 7,9 miliardi di euro che abbiamo programmato da qui al 2031 rappresentano un investimento concreto per rafforzare il comparto nei suoi ambiti strategici».

Interventi previsti a livello regionale

Il piano, che tocca tutti i territori della Lombardia, punta a:

Riqualificazione e sicurezza dei presidi ospedalieri (2,13 miliardi)

Sostituzione edilizia e nuovi ospedali (4,7 miliardi)

Manutenzione e mantenimento tecnologico (720 milioni)

Alta tecnologia e digitalizzazione (183 milioni)

Sanità territoriale e PNRR/PNC (86 milioni)

Efficienza energetica e nuovi cespiti (161 milioni)

Tra le opere più rilevanti figurano il Nuovo Policlinico San Matteo di Pavia (490 milioni), il Nuovo Ospedale di Cremona (438 milioni) e il Grande Ospedale della Malpensa (423 milioni).

Gli investimenti previsti in provincia di Varese

Il piano tocca diversi presidi del territorio varesino, con progetti sia di nuova costruzione sia di riqualificazione:

Nuovo Ospedale di Busto Arsizio e Gallarate – Grande Ospedale della Malpensa :

423,15 milioni di euro per un polo unico di alta specializzazione che accorperà i due presidi esistenti, con l’obiettivo di razionalizzare i servizi e dotare la zona di una struttura moderna e tecnologicamente all’avanguardia.

Presidio Ospedaliero di Varese – Day Center :

6,13 milioni di euro destinati al potenziamento dell’attività diurna e ambulatoriale, migliorando l’accoglienza dei pazienti e la qualità dei percorsi di cura.

Presidio Ospedaliero di Cuasso al Monte – Area bassa intensità di cura e riabilitazione :

25 milioni di euro per la ristrutturazione e la destinazione dell’ex ospedale verso funzioni di riabilitazione e cure a bassa intensità, in linea con la vocazione storica della struttura e con le esigenze del territorio.

Presidio Ospedaliero di Cittiglio – Nuova risonanza magnetica 1,5 Tesla:

1,5 milioni di euro per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica di ultima generazione che potenzierà la capacità di diagnosi e ridurrà i tempi di attesa per i cittadini della Valcuvia e dintorni.

Intervento nell’area limitrofa: Ospedale di Legnano

Pur non essendo in provincia di Varese, l’Ospedale di Legnano è punto di riferimento per diversi comuni varesini dell’Alto Milanese: