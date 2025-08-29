Scontro in autostrada all’altezza dello svincolo di Gallarate, direzione Milano

Incidente stradale in autostrada A8 all’altezza dello svincolo di Gallarate: è avvenuto alle 16.15, sulla carreggiata direzione Milano appena oltre l’uscita. Il veicolo è uscito di strada colpendo la barriera di cemento.

Sul posto stanno operando mezzi del 118 e vigili del fuoco, oltre alla Polstrada: sono coinvolte due persone, una donna di 42 anni e un uomo coetaneo. Per fortuna nessuno dei due ha riportato ferite gravi.

Il traffico non è bloccato ma solo rallentato, con coda di alcune centinaia di metri.

L’incidente è avvenuto proprio mentre si stava smaltendo, pochi chilometri più avanti, la coda generata dallo scontro avvenuto appena prima dello svincolo di Castellanza (per fortuna senza feriti).