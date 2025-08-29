Scontro in autostrada all’altezza dello svincolo di Gallarate, direzione Milano
Rallentamenti e coda nel tratto appena oltre l'uscita della città
Incidente stradale in autostrada A8 all’altezza dello svincolo di Gallarate: è avvenuto alle 16.15, sulla carreggiata direzione Milano appena oltre l’uscita. Il veicolo è uscito di strada colpendo la barriera di cemento.
Sul posto stanno operando mezzi del 118 e vigili del fuoco, oltre alla Polstrada: sono coinvolte due persone, una donna di 42 anni e un uomo coetaneo. Per fortuna nessuno dei due ha riportato ferite gravi.
Il traffico non è bloccato ma solo rallentato, con coda di alcune centinaia di metri.
L’incidente è avvenuto proprio mentre si stava smaltendo, pochi chilometri più avanti, la coda generata dallo scontro avvenuto appena prima dello svincolo di Castellanza (per fortuna senza feriti).
Incidente in A8, chilometri di coda in autostrada tra Busto e Castellanza
