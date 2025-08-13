Scontro tra auto e moto alle Quattro strade, ferito un giovane di 28 anni
L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 agosto lungo Corso Italia a Vanzaghello, intervento in codice giallo a parte dei soccorsi
Un incidente stradale (foto d’archivio) ha coinvolto un’auto e una moto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 agosto alle Quattro strade, la strada stale tra Lonate Pozzolo e Busto Arsizio, più precisamente lungo Corso Italia a Vanzaghello.
L’impatto si è verificato intorno alle 17.30. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 28 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che, intervenuta in codice giallo, ha prestato le prime cure al ferito.
