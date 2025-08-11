Varese News

Scontro tra due auto a Fagnano Olona: quattro persone soccorse

L’incidente nella tarda serata di lunedì 11 agosto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze

incidente due auto Fagnano olona

Nella tarda serata di lunedì 11 agosto due auto si sono scontrate in via 25 Aprile a Fagnano Olona. Quattro le persone coinvolte: due uomini di 34 anni, una donna di 58 e un uomo di 64.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e due ambulanze della Croce Rossa – una da Busto Arsizio in codice giallo e una da Varese in codice verde – per prestare soccorso alle persone coinvolte, che dalle prime informazioni non risultano in condizioni critiche. L’incidente ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco di Varese, che hanno messo in sicurezza i veicoli e supportato il personale sanitario nelle operazioni.

La dinamica dello scontro è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Pubblicato il 11 Agosto 2025
