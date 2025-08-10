Varese News

Scontro tra due auto in via Quintino Sella a Busto: tre persone in ospedale

L'incidente nella serata di sabato, sulla via di cui anche nelle ultime settimane si è molto parlato in tema di sicurezza stradale

Incidente stradale nella serata di sabato 9 agosto a Busto Arsizio: poco dopo le 23 due automobili si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Quintino Sella e viale Trentino.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre uomini di 19, 28 e 38 anni. Sul posto sono intervenute un’automedica e due ambulanze dalla Crocen Rossa di Busto e da quella di Gallarate, insieme ai Carabinieri di Busto Arsizio, per gestire i soccorsi e la viabilità.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza, mentre un altro è stato condotto all’ospedale di Gallarate.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo la mezzanotte, con la rimozione dei mezzi incidentati e la riapertura completa della strada.

La via Quintino Sella è spesso teatro di incidenti: via di transito interna alla periferia Nord della città, asse di collegamento verso Gallarate, è però stretta e in parte tortuosa, spesso con veicoli parcheggiati ai lati in modo irregolare. Negli ultimi tempi se n’è parlato anche per la presenza di traffico pesante, denunciata dai residenti della zona.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 10 Agosto 2025
