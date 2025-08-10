Scontro tra due auto in via Quintino Sella a Busto: tre persone in ospedale

Incidente stradale nella serata di sabato 9 agosto a Busto Arsizio: poco dopo le 23 due automobili si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Quintino Sella e viale Trentino.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre uomini di 19, 28 e 38 anni. Sul posto sono intervenute un’automedica e due ambulanze dalla Crocen Rossa di Busto e da quella di Gallarate, insieme ai Carabinieri di Busto Arsizio, per gestire i soccorsi e la viabilità.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza, mentre un altro è stato condotto all’ospedale di Gallarate.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo la mezzanotte, con la rimozione dei mezzi incidentati e la riapertura completa della strada.

La via Quintino Sella è spesso teatro di incidenti: via di transito interna alla periferia Nord della città, asse di collegamento verso Gallarate, è però stretta e in parte tortuosa, spesso con veicoli parcheggiati ai lati in modo irregolare. Negli ultimi tempi se n’è parlato anche per la presenza di traffico pesante, denunciata dai residenti della zona.