Scontro tra due auto in via Quintino Sella a Busto: tre persone in ospedale
L'incidente nella serata di sabato, sulla via di cui anche nelle ultime settimane si è molto parlato in tema di sicurezza stradale
Incidente stradale nella serata di sabato 9 agosto a Busto Arsizio: poco dopo le 23 due automobili si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Quintino Sella e viale Trentino.
Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre uomini di 19, 28 e 38 anni. Sul posto sono intervenute un’automedica e due ambulanze dalla Crocen Rossa di Busto e da quella di Gallarate, insieme ai Carabinieri di Busto Arsizio, per gestire i soccorsi e la viabilità.
Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza, mentre un altro è stato condotto all’ospedale di Gallarate.
Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo la mezzanotte, con la rimozione dei mezzi incidentati e la riapertura completa della strada.
La via Quintino Sella è spesso teatro di incidenti: via di transito interna alla periferia Nord della città, asse di collegamento verso Gallarate, è però stretta e in parte tortuosa, spesso con veicoli parcheggiati ai lati in modo irregolare. Negli ultimi tempi se n’è parlato anche per la presenza di traffico pesante, denunciata dai residenti della zona.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.