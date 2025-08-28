“Scuola Teatro Blu”: a Lavena Ponte Tresa corsi di teatro per tutte le età

Ripartono a Lavena Ponte Tresa i corsi della Scuola Teatro Blu, storica realtà teatrale attiva da oltre trent’anni nella formazione e produzione di spettacoli in tutta Europa. Le iscrizioni per l’anno 2025-2026 sono ufficialmente aperte e lunedì 15 settembre si terrà una prova gratuita e aperta a tutti nella sala polivalente di via Colombo 42/d.

Una scuola per bambini, ragazzi e adulti

La proposta formativa si rivolge a tutte le fasce d’età dai sei anni in su. I corsi si svolgeranno da settembre 2025 a giugno 2026 sotto la guida di professionisti del settore: Silvia Priori, direttrice artistica, attrice e regista diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, Roberto Gerbolès, attore e regista formatosi alla Scuola Dimitri di Verscio, e Arianna Rolandi, attrice e formatrice diplomata alla scuola di Quelli di Grock di Milano.

Prova aperta il 15 settembre

Lunedì 15 settembre, alle ore 17.30, si terrà una lezione aperta gratuita nella Sala Polivalente di Lavena Ponte Tresa. Sarà l’occasione per conoscere gli insegnanti, scoprire il programma e sperimentare in prima persona l’approccio della scuola.

«Da 36 anni ci occupiamo di formazione teatrale e produzione – spiega Silvia Priori, direttrice artistica di Teatro Blu – lavoriamo con passione per far scoprire il teatro come strumento di crescita personale e collettiva».

Come iscriversi

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare Teatro Blu:

Telefono: 0332 590592 / 345 5828597

Email: info@teatroblu.it

Sito: www.teatroblu.it

I corsi si svolgono con il patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa.