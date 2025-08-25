Seiko sotto i riflettori: in anteprima i nuovi 5 Sports “Pepsi”

Seiko da sempre conferma la sua capacità di emozionare con edizioni limitate che incontrano il gusto degli appassionati e collezionisti del mondo dell’orologeria.

Lo shop online Gioielli Paladini, punto di riferimento per gli appassionati, si impegna a rendere disponibili ai propri clienti le ultime novità Seiko, nonostante vadano spesso esaurite in brevissimo tempo.

Ultime realizzazioni sono state, la riedizione dell’orologio Seiko indossato da Gene Kranz, lo storico direttore delle operazioni di volo della NASA: consegnato nei primi giorni di luglio, era già praticamente esaurito in fase di preordine e lo Speedtimer dedicato ai Mondiali di Atletica di Tokyo 2025, andato sold out già a metà agosto, ben prima dell’evento in programma a settembre.

Da qualche giorno sono stati presentati i due nuovi modelli Seiko 5 Sports in collaborazione con “Pepsi”, edizione limitata a 7.000 pezzi ciascuno. Essendo la prima volta in assoluto che una ditta di orologi presenta la collaborazione con la famosa bevanda si prevede che le richieste dei collezionisti superino le disponibilità.

Il primo, modello SRPL99K1, si distingue per il quadrante silver soleil illuminato da una ghiera blu e rossa, omaggio cromatico alla celebre bevanda. La cassa da 42,5 mm in acciaio anticorrosione, completa di corona a pressione e spallette protettive, garantisce una robustezza fino a 100 m. Il movimento automatico calibro 4R36 offre 40 ore di riserva di carica, e il fondello a vite consente di ammirarne il cuore meccanico. Il bracciale in acciaio si chiude con tripla chiusura pieghevole e blocco di sicurezza.

La versione GMT, ref. SSK047K1, impone una presenza elegante e moderna: quadrante nero profondo e cassa di 42,5 mm in acciaio trattato IP nero. La ghiera girevole unidirezionale, con inserti blu e rossi su scala 24 h in Hardlex, permette la lettura simultanea di due fusi orari. Il movimento 4R34 mantiene affidabilità e autonomia (40 h), mentre il cinturino in gomma – personalizzato con logo – aggiunge comfort e carattere sportivo. Anche questo modello resiste fino a 100 m.

In entrambi i casi, una confezione speciale a forma di lattina rafforza il richiamo al design “Pepsi” e valorizza il fascino da collezione di questi segnatempo.