Sessanta lavoratori e 166 imprese in provincia di Varese hanno usato la misura “Formazione continua”
Con 778mila euro di fondi, Regione Lombardia ha puntato su formazione e competitività per rafforzare il tessuto economico della provincia di Varese
Sono 610 i lavoratori della provincia di Varese che, tra il 2024 e il 2025, hanno potuto accrescere le proprie competenze grazie alla misura «Formazione Continua» di Regione Lombardia. Il programma, finanziato interamente dalla Regione, ha messo a disposizione sul territorio varesino 778mila euro, coinvolgendo 166 imprese.
Quasi la metà dei partecipanti (49%) sono donne: 300 lavoratrici su un totale di 610 persone formate. L’iniziativa, rivolta a lavoratori, imprenditori e liberi professionisti, punta a ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, sostenere l’occupazione e migliorare la competitività delle aziende.
Un investimento per il futuro del lavoro
In tutta la Lombardia, la misura ha interessato 9.883 lavoratori e 2.366 imprese, con un investimento complessivo di oltre 10,5 milioni di euro. A Varese, la media di lavoratori formati per azienda è superiore a 3, segno di una partecipazione diffusa anche tra le piccole realtà produttive.
L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi sottolinea come «investire in formazione significhi costruire il futuro economico e sociale dei territori» e affrontare le sfide della transizione digitale, ecologica e demografica «mettendo al centro la persona».
Al via la nuova edizione a settembre
La misura «Formazione Continua» riaprirà a metà settembre, con nuovi fondi e opportunità. L’approccio regionale integra aggiornamento professionale, orientamento e inserimento lavorativo, con un’attenzione alle pari opportunità, come dimostra l’ampia partecipazione femminile.
