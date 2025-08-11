Sessanta lavoratori e 166 imprese in provincia di Varese hanno usato la misura “Formazione continua”

Sono 610 i lavoratori della provincia di Varese che, tra il 2024 e il 2025, hanno potuto accrescere le proprie competenze grazie alla misura «Formazione Continua» di Regione Lombardia. Il programma, finanziato interamente dalla Regione, ha messo a disposizione sul territorio varesino 778mila euro, coinvolgendo 166 imprese.

Quasi la metà dei partecipanti (49%) sono donne: 300 lavoratrici su un totale di 610 persone formate. L’iniziativa, rivolta a lavoratori, imprenditori e liberi professionisti, punta a ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, sostenere l’occupazione e migliorare la competitività delle aziende.

Un investimento per il futuro del lavoro

In tutta la Lombardia, la misura ha interessato 9.883 lavoratori e 2.366 imprese, con un investimento complessivo di oltre 10,5 milioni di euro. A Varese, la media di lavoratori formati per azienda è superiore a 3, segno di una partecipazione diffusa anche tra le piccole realtà produttive.

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi sottolinea come «investire in formazione significhi costruire il futuro economico e sociale dei territori» e affrontare le sfide della transizione digitale, ecologica e demografica «mettendo al centro la persona».

Al via la nuova edizione a settembre

La misura «Formazione Continua» riaprirà a metà settembre, con nuovi fondi e opportunità. L’approccio regionale integra aggiornamento professionale, orientamento e inserimento lavorativo, con un’attenzione alle pari opportunità, come dimostra l’ampia partecipazione femminile.