Sesto Calende celebra il centenario di Sangregorio con arte, storia e il concerto del Corpo musicale Colombo

Il 7 settembre il Comune di Sesto Calende propone una giornata speciale con visite guidate gratuite riservate ai residenti e un concerto serale alla Fondazione Sangregorio

fondazione sangregorio sesto calende
07 Settembre 2025

Sarà una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale e artistico locale quella di domenica 7 settembre a Sesto Calende.

La città rende infatti omaggio al maestro Giancarlo Sangregorio, nel centenario della sua nascita, con un ricco programma aperto ai cittadini sestesi.

Visite guidate tra arte sacra e contemporanea

L’iniziativa prenderà il via alle ore 10 con una visita guidata all’Oratorio di San Vincenzo, dove recentemente tra l’altro si sono tenuti gli scavi archeologici a cura dell’Università degli studi di Milano.

A seguire, dalle ore 11, si apriranno le porte della Fondazione Sangregorio in via Coquo 19, dove i partecipanti potranno scoprire l’opera e l’eredità artistica dello scultore attraverso un percorso guidato da Lorella Giudici e Francesca Marcellini.

Concerto conclusivo alla Fondazione

La giornata si concluderà nel tardo pomeriggio con un momento musicale: per la prima volta, il Corpo Musicale “G. Colombo” si esibirà presso la Fondazione Sangregorio con un concerto a ingresso libero, suggellando un evento che unisce arte, memoria e partecipazione.

Prenotazione obbligatoria per i residenti

Le visite saranno gratuite e riservate ai residenti di Sesto Calende, con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando la Biblioteca civica (tel. 0331 928160 – email: biblio@comune.sesto-calende.va.it).

28 Agosto 2025
