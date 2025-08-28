Sesto Calende
Sesto Calende celebra il centenario di Sangregorio con arte, storia e il concerto del Corpo musicale Colombo
Il 7 settembre il Comune di Sesto Calende propone una giornata speciale con visite guidate gratuite riservate ai residenti e un concerto serale alla Fondazione Sangregorio
Sarà una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale e artistico locale quella di domenica 7 settembre a Sesto Calende.
La città rende infatti omaggio al maestro Giancarlo Sangregorio, nel centenario della sua nascita, con un ricco programma aperto ai cittadini sestesi.
Visite guidate tra arte sacra e contemporanea
L’iniziativa prenderà il via alle ore 10 con una visita guidata all’Oratorio di San Vincenzo, dove recentemente tra l’altro si sono tenuti gli scavi archeologici a cura dell’Università degli studi di Milano.
A seguire, dalle ore 11, si apriranno le porte della Fondazione Sangregorio in via Coquo 19, dove i partecipanti potranno scoprire l’opera e l’eredità artistica dello scultore attraverso un percorso guidato da Lorella Giudici e Francesca Marcellini.
Concerto conclusivo alla Fondazione
La giornata si concluderà nel tardo pomeriggio con un momento musicale: per la prima volta, il Corpo Musicale “G. Colombo” si esibirà presso la Fondazione Sangregorio con un concerto a ingresso libero, suggellando un evento che unisce arte, memoria e partecipazione.
Prenotazione obbligatoria per i residenti
Le visite saranno gratuite e riservate ai residenti di Sesto Calende, con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando la Biblioteca civica (tel. 0331 928160 – email: biblio@comune.sesto-calende.va.it).