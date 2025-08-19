Smottamento a Laveno, chiusa via Sul Monte

Vigili del fuoco al lavoro da questa notte per uno smottamento avvenuto intorno alle 4 a Laveno Mombello a via Sul Monte. A cedere è stata una riva a lato della strada con terra e vegetazione che hanno invaso tutta la carreggiata. Secondo le prime informazioni il crollo sarebbe stato causato da una perdita d’acqua.

Al momento la strada è interdetta al traffico e si sta provvedendo anche con l’intervento del Comune per lo sgombero del materiale franato e la messa in sicurezza della zona interessata.

Sul cronoprogramma per il ripristino del tratto coinvolto il sindaco Luca Santagostino spiega: «Da metà pomeriggio verrà rimossa la terra, si svuoterà la cantina allagata per la perdita di un tubo. Verranno inoltre posizionati dei New Jersey per mettere in sicurezza l’area, permettendo la riapertura a senso unico alternato della carreggiata, in vista del ripristino del muro a secco crollato. La strada rimarrà chiusa fino a questa sera».