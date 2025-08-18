Soccorso aereo in zona impervia: uomo recuperato ai Pizzoni di Laveno
Intervento dei Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 166: il ferito elitrasportato all’ospedale di Cittiglio
Nel primo pomeriggio di lunedì 18 agosto, i Vigili del Fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti per un soccorso in montagna sopra l’abitato di Porto Valtravaglia, in località Pizzoni di Laveno in provincia di Varese. Un uomo, rimasto bloccato in un’area particolarmente impervia e impossibilitato a proseguire autonomamente, ha richiesto l’intervento dei soccorritori.
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto è stato inviato l’elicottero Drago 166 con a bordo i soccorritori.
Dopo una rapida ricognizione dall’alto, l’equipaggio è riuscito a localizzare la persona in difficoltà, che si trovava in una posizione isolata e difficilmente raggiungibile da terra. Dopo l’individuazione, è stata eseguita una manovra al verricello che ha consentito di recuperare l’uomo in piena sicurezza. Una volta imbarcato, il velivolo ha fatto rotta verso l’ospedale di Cittiglio, dove il paziente è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.