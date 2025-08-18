Varese News

Varese Laghi

Soccorso aereo in zona impervia: uomo recuperato ai Pizzoni di Laveno

Intervento dei Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 166: il ferito elitrasportato all’ospedale di Cittiglio

Nel primo pomeriggio di lunedì 18 agosto, i Vigili del Fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti per un soccorso in montagna sopra l’abitato di Porto Valtravaglia, in località Pizzoni di Laveno in provincia di Varese. Un uomo, rimasto bloccato in un’area particolarmente impervia e impossibilitato a proseguire autonomamente, ha richiesto l’intervento dei soccorritori.
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto è stato inviato l’elicottero Drago 166 con a bordo i soccorritori.

Dopo una rapida ricognizione dall’alto, l’equipaggio è riuscito a localizzare la persona in difficoltà, che si trovava in una posizione isolata e difficilmente raggiungibile da terra. Dopo l’individuazione, è stata eseguita una manovra al verricello che ha consentito di recuperare l’uomo in piena sicurezza. Una volta imbarcato, il velivolo ha fatto rotta verso l’ospedale di Cittiglio, dove il paziente è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Redazione VareseNews
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 18 Agosto 2025
