Sos di Enpa Saronno: servono cibo e materiali per oltre 500 gatti delle colonie
Scorte esaurite e richieste in aumento. Si cercano croccantini, umido, sabbietta e forniture per garantire cure e pasti a gatti adulti e cuccioli
Agosto è il mese più difficile dell’anno per chi si occupa di animali: le adozioni rallentano, i volontari si riducono e le raccolte cibo si interrompono. Ma le necessità restano, anzi aumentano. È l’allarme lanciato dall’Enpa Saronno, che in queste ore si trova con gli scaffali completamente vuoti e oltre 500 gatti delle colonie feline da sfamare, da Caronno Pertusella a Tradate, oltre a numerosi cuccioli in stallo presso le balie.
«Siamo diventati tutor di nuove colonie molto numerose – spiegano i volontari – e in questo momento non abbiamo più scorte per affrontare l’emergenza. Abbiamo bisogno urgente di crocchette e cibo umido per adulti e cuccioli, sabbietta agglomerante non profumata, traversine e scottex».
Le donazioni possono essere consegnate ogni giorno, dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 18:00 alle 19:00, in via Novara 20 a Saronno. Se i volontari non sono presenti, è possibile lasciare il materiale all’interno del cancello. Per chi è lontano, c’è la possibilità di ordinare direttamente dalla lista Amazon dell’associazione, così che il pacco arrivi alla sede (clicca qui).
«Anche un solo pacco può fare la differenza per chi, senza di voi, non ha nulla – aggiungono dall’Enpa – Grazie di cuore per non lasciarci soli, anche ad agosto».
