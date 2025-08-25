SOS Malnate cerca nuovi volontari: tutto pronto per gli Open Day di settembre

SOS Malnate apre le porte con gli Open Day del 13 e 16 settembre: presentazioni, simulazioni, incontri e mezzi da esplorare per avvicinarsi al volontariato e scoprire come mettersi in gioco

Sabato 13 settembre (in tre sessioni: 10.00, 14.30 e 17.00) e martedì 16 settembre alle 20.30, la sede di SOS Malnate ODV in via Redipuglia 12 si trasformerà in uno spazio aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di far conoscere da vicino il mondo del volontariato sanitario. Gli Open Day rappresentano un’occasione concreta per esplorare in prima persona le numerose attività svolte dai volontari e valutare un possibile nuovo percorso di impegno civile e sociale.

Cosa si potrà fare durante gli Open Day

I partecipanti avranno modo di:

assistere alla presentazione in aula dei corsi formativi disponibili

in aula dei disponibili partecipare ad attività immersive e simulazioni di servizio , con rolepla y e dimostrazioni pratiche di primo intervento

e , con y e di primo intervento salire a bordo dei mezzi di soccorso e toccare con mano l’organizzazione e gli strumenti del volontariato sanitario

e toccare con mano l’organizzazione e gli strumenti del volontariato sanitario confrontarsi direttamente con i volontari attivi, ascoltando esperienze reali vissute sul campo

Tutto questo si svolgerà in un ambiente dinamico e accogliente, adatto a giovani, adulti, aspiranti volontari o semplici curiosi.

Volontariato per ogni età e attitudine

SOS Malnate offre un’ampia gamma di attività che vanno ben oltre il solo soccorso in ambulanza. Tra queste:

trasporti non urgenti con auto

servizi sociali alla persona

gestione del centralino e delle comunicazioni interne

Ogni persona, con le proprie attitudini e disponibilità, può trovare il giusto ambito per contribuire attivamente alla comunità e fare davvero la differenza.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito ufficiale www.sosmalnate.it, dove è possibile scegliere la data e la fascia oraria preferita. Ogni sessione prevede un massimo di 30 partecipanti per garantire un’esperienza coinvolgente e ben organizzata. La sede è dotata di parcheggio interno.

Perché partecipare

Gli Open Day di SOS Malnate non sono solo un momento informativo, ma un’autentica immersione nel mondo del volontariato. Offrono la possibilità di osservare, provare, chiedere e capire. E magari, perché no, intraprendere un percorso personale fatto di solidarietà, formazione, crescita e senso di comunità.

Diventare volontario significa scegliere di esserci. Gli Open Day sono il primo passo.

Contatti

Sos Malnate ODV

Via Redipuglia, 12, Malnate, Italy

T: 0332 428555

@: info@sosmalnate.it

Sito | Facebook | Instagram