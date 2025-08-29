Varese News

Varese Laghi

“Sotto il cielo di Gaza”: una mostra fotografica itinerante nel Varesotto per raccontare il dramma di Gaza

L’iniziativa è promossa dalle ACLI provinciali di Varese, in collaborazione con Amnesty International, IPSIA Varese, Pax Christi e numerose realtà locali. Si parte da Venegono Superiore, poi Casorate Sempione, Castelveccana e Somma Lombardo

Venegono Superiore, presepe e parco dei Comboniani

Uno sguardo autentico e diretto sulla realtà della Striscia di Gaza. È quello che propone la mostra fotografica “Sotto il cielo di Gaza”, un percorso visivo intenso che si apre venerdì 6 settembre a Venegono Superiore e che toccherà, nei mesi successivi, altre località della provincia di Varese.

Attraverso gli scatti del fotografo palestinese Omar Al Qatta, la mostra documenta la quotidianità, il dolore e la resilienza della popolazione di Gaza, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione sui temi della guerra, della pace e dei diritti umani. Ogni tappa della mostra sarà accompagnata da serate pubbliche con la partecipazione di ospiti e associazioni impegnate sul fronte della solidarietà e della nonviolenza.

Due giorni a piedi lungo la via Francisca per la pace e per Gaza

CALENDARIO MOSTRE

VENEGONO SUPERIORE: dal 6 al 12 settembre
Castello dei Comboniani, via delle Missioni 12 – Venegono Superiore (VA)
Orari d’apertura: 16:00-19:00 (domenica 7 settembre anche 10:00–12:00)

  • 6 settembre, ore 20:30 – Serata inaugurale
    Relatori: Egidia Beretta (Fondazione Vik Utopia Onlus), Chantal Antonizzi (Amnesty Italia), Roberto Andervill (IPSIA Varese)
  • 12 settembre, ore 20:30 – Serata conclusiva e presentazione del libro “Sotto il cielo di Gaza”
    Con: Don Nandino Capovilla e Betta Tusset (Pax Christi), Chantal Antonizzi, Roberto Andervill
    Con il patrocinio del Comune di Venegono Superiore

CASORATE SEMPIONE: dal 19 al 28 settembre
Palazzo Cattoretti, via Firenze 1 – Casorate Sempione (VA)
Orari d’apertura: 16:00-19:00 (20/21/27/28 settembre anche 10:00–12:00)

  • 19 settembre, ore 20:30 – Serata inaugurale
    Relatori: Laura Silvia Battaglia, Chantal Antonizzi, Roberto Andervill
    Con il patrocinio del Comune di Casorate Sempione

CASTELVECCANA: dal 4 al 12 ottobre
Salone comunale di Nasca, piazza municipio – Nasca di Castelveccana
Orari d’apertura: 16:00-19:00 (5/11/12 ottobre anche 10:00–12:00)

  • 4 ottobre, ore 20:30 – Serata inaugurale
    Relatori: Barbara Schiavulli, Paul Ley, Roberto Andervill
    In collaborazione con Emergency – gruppo Varese, l’Unione delle Parrocchie della Valtravaglia e il Tavolo della Pace di Luino

SOMMA LOMBARDO: dal 18 al 25 ottobre
Sala polivalente Giovanni Paolo II, via Marconi 3 – Somma Lombardo (VA)
Orari d’apertura: 16:00-19:00 (19/25 ottobre anche 10:00–12:00)

  • 18 ottobre, ore 20:30 – Serata inaugurale
    Relatori: Chantal Antonizzi, Roberto Andervill
    Con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo

L’iniziativa è promossa dalle ACLI provinciali di Varese, in collaborazione con Amnesty International, IPSIA Varese, Pax Christi e numerose realtà locali. La mostra vuole essere un’occasione per informare e sensibilizzare, costruendo ponti di solidarietà e consapevolezza nei confronti di una realtà a cui dobbiamo stare vicini.
Ingresso libero.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.