Tecnici di radiologia esterni all’Ondoli? L’ipotesi al vaglio dell’Asst Sette Laghi
La carenza di personale formato richiede risposte per garantire il servizio. Nel 2020 l'idea di esternalizzare la radiologia fu accantonata per l'opposizione di sindacati e università
Il servizio dei tecnici di radiologia dell’ospedale di Angera verrà esternalizzato? È la notizia che circola con insistenza tra operatori, pazienti e cittadini. L’ipotesi, che appare a vaglio, è che in autunno, tra novembre e dicembre, l’attuale servizio fornito dal personale dipendente verrà affidato a una cooperativa.
Il problema sarebbe sempre legato alla carenza di personale: l’Ondoli fa riferimento alla struttura complessa Radiologia del Verbano e Tradate che gestisce l’attività di tutti i presidi periferici.
La carenza dei tecnici di radiologia è un problema che già nel 2023 l’allora DG Micale aveva sottolineato con preoccupazione: «Questi tecnici sono preziosi e, al momento, non possiamo nemmeno cercarli all’estero perché la nostra tecnologia è all’avanguardia, più avanti rispetto a quella di altri stati».
L’idea di esternalizzare non è nuova: già nel 2020 l’allora direttore della Sette Laghi Gianni Bonelli aveva avviato un confronto con alcune ditte esterne per affidare i servizi di radiologia degli ospedali del Verbano e di Tradate. In quell’occasione si parlava soprattutto di medici radiologi. Il tentativo venne poi bloccato.
L’ipotesi era stata criticata dai sindacati del comparto che temevano una deriva in un momento, dopo il covid, molto difficile. Poi il ricorso alle cooperative effettivamente ci fu e solo all’inizio dello scorso anno l’assessore al Welfare Bertolaso ha posto il veto senza, però, risolvere il problema della carenza di personale ma ufficializzando il ricorso a contratti libero professionali. Anche l’università nel 2020 si oppose all’ipotesi di esternalizzare la radiologia temendo che gli specialisti in arrivo non avessero le competenze per istruire i giovani in formazione.
La Sette Laghi parla di periodo difficile per mancanza di tecnici formati: « C’è sicuramente una complessità da affrontare legata alla necessità di reclutare dei tecnici di radiologia – il commendo dell’azienda – In questo momento però sono ancora in corso valutazioni. L’esternalizzazione è una delle possibilità al vaglio».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.