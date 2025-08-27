Tecnici di radiologia esterni all’Ondoli? L’ipotesi al vaglio dell’Asst Sette Laghi

Il servizio dei tecnici di radiologia dell’ospedale di Angera verrà esternalizzato? È la notizia che circola con insistenza tra operatori, pazienti e cittadini. L’ipotesi, che appare a vaglio, è che in autunno, tra novembre e dicembre, l’attuale servizio fornito dal personale dipendente verrà affidato a una cooperativa.

Il problema sarebbe sempre legato alla carenza di personale: l’Ondoli fa riferimento alla struttura complessa Radiologia del Verbano e Tradate che gestisce l’attività di tutti i presidi periferici.

La carenza dei tecnici di radiologia è un problema che già nel 2023 l’allora DG Micale aveva sottolineato con preoccupazione: «Questi tecnici sono preziosi e, al momento, non possiamo nemmeno cercarli all’estero perché la nostra tecnologia è all’avanguardia, più avanti rispetto a quella di altri stati».

L’idea di esternalizzare non è nuova: già nel 2020 l’allora direttore della Sette Laghi Gianni Bonelli aveva avviato un confronto con alcune ditte esterne per affidare i servizi di radiologia degli ospedali del Verbano e di Tradate. In quell’occasione si parlava soprattutto di medici radiologi. Il tentativo venne poi bloccato.

L’ipotesi era stata criticata dai sindacati del comparto che temevano una deriva in un momento, dopo il covid, molto difficile. Poi il ricorso alle cooperative effettivamente ci fu e solo all’inizio dello scorso anno l’assessore al Welfare Bertolaso ha posto il veto senza, però, risolvere il problema della carenza di personale ma ufficializzando il ricorso a contratti libero professionali. Anche l’università nel 2020 si oppose all’ipotesi di esternalizzare la radiologia temendo che gli specialisti in arrivo non avessero le competenze per istruire i giovani in formazione.

La Sette Laghi parla di periodo difficile per mancanza di tecnici formati: « C’è sicuramente una complessità da affrontare legata alla necessità di reclutare dei tecnici di radiologia – il commendo dell’azienda – In questo momento però sono ancora in corso valutazioni. L’esternalizzazione è una delle possibilità al vaglio».