Tenta di uccidere la moglie e si butta dal quarto piano a Parabiago

Tragedia a Parabiago dove nella serata di domenica 10 agosto un uomo avrebbe cercato di uccidere la propria moglie per poi suicidarsi. Il fatto, rilevato dai carabinieri della Compagnia di Legnano, è accaduto nella tarda sera in una palazzina in via della Battaglia.

Poco prima delle 22 i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto allertati dai condomini che hanno visto il 79enne a terra. Sul posto il personale della Croce Bianca, intervenuto con l’automedica, che ha cercato di rianimare il parabiaghese che si era buttato dal quarto piano. Per lui però non c’è stato niente da fare.

All’interno dell’abitazione dell’uomo è stata accertata la presenza della moglie, una 76enne allettata da alcuni mesi, trovata nel suo letto con ferite anche alla testa, provocate da un taglierino e da un martello. La moglie è stata quindi trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Legnano: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La salma del 79enne, invece, è stata restituita ai familiari.

Sarà compito dei carabinieri intervenuti sul posto accertare i fatti e ricostruire l’esatta dinamica. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, poco prima di suicidarsi l’uomo avrebbe discusso con la moglie, aggredendola al culmine del litigio.

