“The Holdovers”: al cinema all’aperto di Busto Arsizio tre solitudini e un Natale fuori tempo

Il cinema all’aperto torna sabato 16 agosto nel parco di Villa Calcaterra con il quinto film in programma della rassegna estiva di Busto Arsizio. Inserita in BA Estate 2025, la rassegna prosegue con una commedia dal sapore agrodolce, firmata da uno dei registi più apprezzati del panorama americano.

In programma “The Holdovers – Lezioni di vita” di Alexander Payne (2023, 133 minuti). Ambientato in un college del New England negli anni Settanta, il racconto si sviluppa intorno a tre personaggi: Paul, professore rigido e solitario; Angus, studente brillante ma problematico abbandonato dalla famiglia durante le vacanze natalizie; e Mary, cuoca della scuola, reduce dalla perdita del figlio in Vietnam.

I tre si ritrovano inaspettatamente costretti a passare le festività insieme, in un clima di isolamento e conflitti, che lentamente si trasforma in un’esperienza di conoscenza reciproca, affetto e umanità. Una narrazione calibrata, che alterna umorismo e malinconia, con interpretazioni intense e genuine. Nel cast, oltre a Paul Giamatti, spicca la performance di Da’Vine Joy Randolph, premiata con l’Oscar per il ruolo di Mary.

Come sempre, la proiezione si terrà nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70, con ingresso libero e 100 posti a sedere disponibili. L’inizio è previsto alle 21.00. In caso di maltempo, la proiezione sarà annullata.

La rassegna continuerà ogni sabato fino al 30 agosto, proponendo sette titoli selezionati per offrire varietà e qualità al pubblico.