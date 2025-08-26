Torna funzionante a Biandronno il defibrillatore, utilizzato per salvare un ciclista

È tornato pienamente funzionante il defibrillatore utilizzato sabato scorso a Biandronno.

È lo stesso sindaco Massimo Porotti a dare comunicazione: «Siamo lieti di informare la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha provveduto al ripristino del defibrillatore utilizzato durante l’emergenza sanitaria di sabato scorso.

Il tempestivo intervento ha permesso di garantire nuovamente la disponibilità di questo strumento salvavita, fondamentale in situazioni di primo soccorso. Ricordiamo che il defibrillatore è ubicato all’entrata del Comune, in un punto facilmente accessibile in caso di necessità».

Sabato scorso, grazie alla prontezza di alcuni cittadini, un uomo di 59 anni, che stava passando dal paese in sulla alla sua bicicletta, è stato soccorso e salvato dopo un malore.

L’intervento dei presenti è stato infatti fondamentale, come ha sottolineato la stessa dottoressa che si è fermata per prestare soccorso: «Il defibrillatore (facilmente utilizzabile da chiunque) è stato indispensabile nella gestione dell’emergenza ma altrettanto indispensabile è stato il massaggio cardiaco esterno eseguito senza interruzioni fino all’arrivo del defibrillatore. Preciso che per la maggior parte del tempo (più di 10 minuti) è stato effettuato da persone che non l’avevano mai fatto in precedenza e che sono state “addestrate sul campo” durante l’emergenza. Grazie al defibrillatore il cuore ha ripreso il battito regolare, ma è grazie a loro se il paziente ha mantenuto intatte tutte le sue funzoni cerebrali e dopo la dimissione tornerà a vita normale».

Il medico, specialista cardiologo, ha voluto ricordare che chiunque, in caso di necessità, può dare il suo contributo, sotto la guida dell’operatore del 118 collegato al telefono, dando una chance a chi è colto da malore.