Torna il bando sport a Gallarate, 178 posti gratuiti nelle società sportive per bambini e ragazzi
È una iniziativa del Comune insieme alle società cittadine: è rivolta alle famiglie a basso reddito
Sono 178 le opportunità messe a disposizione gratuitamente dalle società sportive di Gallarate grazie a Sport per tutti, una iniziativa nata due anni fa dalla collaborazione tra le principali realtà sportive cittadine e l’amministrazione comunale.
Come riportato nel bando pubblicato dal Comune, l’iniziativa mira a “favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione delle situazioni di rischio legate a dipendenze, emarginazione e bullismo” e a promuovere “il corretto sviluppo psicofisico e l’inclusione sociale». L’obiettivo è incoraggiare la pratica sportiva e aprire le porte di palestre e campi a «bambini e giovani che finora non vi hanno avuto accesso a causa di difficoltà economiche”.
I 178 posti gratuiti sono destinati a bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni e prevedono almeno due ore di attività settimanali per ciascun partecipante, oltre alle eventuali gare o partite legate alla disciplina scelta.
Requisiti e modalità di accesso
Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Gallarate appartenenti a famiglie con un Isee inferiore ai 20mila euro. Per ogni ragazzo sarà possibile richiedere una sola disciplina sportiva gratuita, indicando nella domanda fino a un massimo di cinque società preferite.
La gratuità riguarda esclusivamente la quota di frequenza del corso: restano a carico delle famiglie i costi per iscrizione, assicurazione, certificato medico e abbigliamento sportivo. L’assegnazione dei posti avverrà in base all’Isee; in caso di parità, sarà considerata la data di presentazione della domanda.
