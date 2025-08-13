Varese News

Gallarate/Malpensa

Torna il bando sport a Gallarate, 178 posti gratuiti nelle società sportive per bambini e ragazzi

È una iniziativa del Comune insieme alle società cittadine: è rivolta alle famiglie a basso reddito

sport generica

Sono 178 le opportunità messe a disposizione gratuitamente dalle società sportive di Gallarate grazie a Sport per tutti, una iniziativa nata due anni fa dalla collaborazione tra le principali realtà sportive cittadine e l’amministrazione comunale.

Come riportato nel bando pubblicato dal Comune, l’iniziativa mira a “favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione delle situazioni di rischio legate a dipendenze, emarginazione e bullismo” e a promuovere “il corretto sviluppo psicofisico e l’inclusione sociale». L’obiettivo è incoraggiare la pratica sportiva e aprire le porte di palestre e campi a «bambini e giovani che finora non vi hanno avuto accesso a causa di difficoltà economiche”.

I 178 posti gratuiti sono destinati a bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni e prevedono almeno due ore di attività settimanali per ciascun partecipante, oltre alle eventuali gare o partite legate alla disciplina scelta.

Requisiti e modalità di accesso

Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Gallarate appartenenti a famiglie con un Isee inferiore ai 20mila euro. Per ogni ragazzo sarà possibile richiedere una sola disciplina sportiva gratuita, indicando nella domanda fino a un massimo di cinque società preferite.

La gratuità riguarda esclusivamente la quota di frequenza del corso: restano a carico delle famiglie i costi per iscrizione, assicurazione, certificato medico e abbigliamento sportivo. L’assegnazione dei posti avverrà in base all’Isee; in caso di parità, sarà considerata la data di presentazione della domanda.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.