Torna il Bicipanathlon. Già cento gli iscritti alla gara di Orino
La manifestazione ciclistica del Panathlon Varese è dedicata a ragazzi e ragazze fino a 12 anni. Sarà un’occasione per ricordare due figure molto amate: Enrico Morisi e Sandro Gianoli
Domenica 24 agosto a Orino torna il Bicipanathlon, la manifestazione ciclistica dedicata ai bambini e ai ragazzi fino ai 12 anni, organizzata dal Panathlon International Club Varese. Un appuntamento che quest’anno celebra la sua ventesima edizione, all’insegna dello sport, dei valori educativi e del ricordo. (nella foto i premiati dell’edizione 2024)
Due decenni di sport con i più giovani
Nato con l’obiettivo di promuovere il fair play tra i più giovani, il Bicipanathlon è uno degli eventi più longevi del Panathlon Club Varese, presieduto da Felice Paronelli. La manifestazione è cresciuta negli anni, grazie anche alla collaborazione della Società Ciclistica Orinese, di Ciclovarese, dei Supermercati Tigros e di Ottica Zago Varese.
L’edizione 2025 si svolgerà nel pomeriggio di domenica 24 agosto al Centro Sportivo TopoSport di Orino e sarà un’occasione per ricordare due figure molto amate: Enrico Morisi e Sandro Gianoli.
Un tracciato particolare per un evento speciale
Il percorso di gara, confermato rispetto alle ultime edizioni, presenta un tratto in salita che lo rende unico nel panorama delle gare giovanili. Una scelta tecnica che distingue la manifestazione, offrendo un’esperienza diversa ai partecipanti.
Il programma prevede:
Ritrovo alle ore 13
Prima partenza alle ore 15
Apertura con la pedalata dei bambini sotto i 7 anni (senza classifica)
A seguire, sei gare riservate alla categoria Giovanissimi
Più di cento iscritti e tanti premi in palio
Sono già oltre 100 i giovani iscritti, segno dell’interesse e del radicamento dell’iniziativa nel territorio. Saranno premiati i primi dieci classificati di ciascuna delle dodici categorie in gara, oltre ai trofei per le prime tre società e ai premi speciali offerti dalla famiglia Morisi, che come da tradizione arricchiscono la giornata con un significato affettivo profondo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.