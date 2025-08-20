Torna il Bicipanathlon. Già cento gli iscritti alla gara di Orino

Domenica 24 agosto a Orino torna il Bicipanathlon, la manifestazione ciclistica dedicata ai bambini e ai ragazzi fino ai 12 anni, organizzata dal Panathlon International Club Varese. Un appuntamento che quest’anno celebra la sua ventesima edizione, all’insegna dello sport, dei valori educativi e del ricordo. (nella foto i premiati dell’edizione 2024)

Due decenni di sport con i più giovani

Nato con l’obiettivo di promuovere il fair play tra i più giovani, il Bicipanathlon è uno degli eventi più longevi del Panathlon Club Varese, presieduto da Felice Paronelli. La manifestazione è cresciuta negli anni, grazie anche alla collaborazione della Società Ciclistica Orinese, di Ciclovarese, dei Supermercati Tigros e di Ottica Zago Varese.

L’edizione 2025 si svolgerà nel pomeriggio di domenica 24 agosto al Centro Sportivo TopoSport di Orino e sarà un’occasione per ricordare due figure molto amate: Enrico Morisi e Sandro Gianoli.

Un tracciato particolare per un evento speciale

Il percorso di gara, confermato rispetto alle ultime edizioni, presenta un tratto in salita che lo rende unico nel panorama delle gare giovanili. Una scelta tecnica che distingue la manifestazione, offrendo un’esperienza diversa ai partecipanti.

Il programma prevede:

Ritrovo alle ore 13

Prima partenza alle ore 15

Apertura con la pedalata dei bambini sotto i 7 anni (senza classifica)

A seguire, sei gare riservate alla categoria Giovanissimi

Più di cento iscritti e tanti premi in palio

Sono già oltre 100 i giovani iscritti, segno dell’interesse e del radicamento dell’iniziativa nel territorio. Saranno premiati i primi dieci classificati di ciascuna delle dodici categorie in gara, oltre ai trofei per le prime tre società e ai premi speciali offerti dalla famiglia Morisi, che come da tradizione arricchiscono la giornata con un significato affettivo profondo.