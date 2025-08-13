Tornano le camminate gratuite di Alfa lungo la Via Francisca per scoprire acqua e territorio
Da domenica 14 settembre, si torna a camminare con Alfa Srl lungo la "Via dell'acqua". Le passeggiate, aperte a tutte le età, come le scorse edizioni saranno arricchite da letture per bambini
Torna l’opportunità per grandi e piccoli pellegrini di scoprire il nostro territorio a passo lento, in giornata e gratuitamente, lungo la Via Francisca del Lucomagno. Anche quest’anno, Alfa Srl – gestore idrico della provincia di Varese – propone quattro nuovi appuntamenti per esplorare il bene più prezioso della nostra terra: l’acqua.
Le passeggiate, aperte a tutte le età, si terranno per quattro domeniche tra settembre e ottobre e, come nelle scorse edizioni, saranno arricchite da letture per bambini a cura dalle associazioni Progetto Zattera e Parole in Viaggio. Quest’anno, un accompagnatore locale illustrerà il territorio durante le camminate, mentre Coop Lombardia offrirà una merenda per rifocillare i partecipanti.
Il format rimane invariato: una piacevole camminata adatta a tutti, poco impegnativa e alla scoperta di luoghi suggestivi caratterizzati dalla presenza dell’acqua.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo che trovate CLICCANDO QUI
GLI APPUNTAMENTI
Domenica 14 settembre
Giro ad anello a Olgiate Olona
Un itinerario adatto a tutti, alla scoperta di scorci naturali e angoli storici del territorio di Olgiate Olona. La camminata, di circa 4 chilometri, è ideale per famiglie e appassionati di passeggiate all’aria aperta. Partenza ore 14.30
Per iscriversi clicca qui
Domenica 28 settembre
Giro ad anello ai Calimali
Un itinerario immerso nel verde, tra sentieri e boschi, con scorci suggestivi e momenti di osservazione naturalistica. Un cammino adatto a tutte le età per chi ama rigenerarsi a contatto con la natura. Partenza ore 14.30
Per iscriversi clicca qui
Domenica 12 ottobre
Salita al Sacro Monte di Varese
Un percorso che unisce il piacere del cammino al fascino della storia e della spiritualità. Partenza ore 14.30
Per iscriversi clicca qui
Domenica 19 ottobre
In Valle Olona da Castiglione a San Pancrazio
Passeggiata tra paesaggi fluviali e testimonianze storiche, dal cuore di Castiglione Olona fino alla chiesa di San Pancrazio. Un’occasione per ammirare la valle, scoprendone flora, fauna e memorie del passato. Partenza ore 14.30
Per iscriversi clicca qui
Nota organizzativa
Tutte le camminate sono gratuite e aperte a tutte le età. Il percorso a piedi è di circa 4 km: si consigliano scarpe comode. All’arrivo, per i bambini, spettacolo teatrale e merenda offerta. Prenotazione obbligatoria. Una volta effettuata la prenotazione, gli organizzatori invieranno un paio di giorni prima tutte le informazioni utili e i dettagli per la passeggiata.
Per maggiori informazioni: viafranciscalucomagno@gmail.com
