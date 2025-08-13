Tornano le camminate gratuite di Alfa lungo la Via Francisca per scoprire acqua e territorio

Torna l’opportunità per grandi e piccoli pellegrini di scoprire il nostro territorio a passo lento, in giornata e gratuitamente, lungo la Via Francisca del Lucomagno. Anche quest’anno, Alfa Srl – gestore idrico della provincia di Varese – propone quattro nuovi appuntamenti per esplorare il bene più prezioso della nostra terra: l’acqua.

Le passeggiate, aperte a tutte le età, si terranno per quattro domeniche tra settembre e ottobre e, come nelle scorse edizioni, saranno arricchite da letture per bambini a cura dalle associazioni Progetto Zattera e Parole in Viaggio. Quest’anno, un accompagnatore locale illustrerà il territorio durante le camminate, mentre Coop Lombardia offrirà una merenda per rifocillare i partecipanti.

Il format rimane invariato: una piacevole camminata adatta a tutti, poco impegnativa e alla scoperta di luoghi suggestivi caratterizzati dalla presenza dell’acqua.

GLI APPUNTAMENTI

Domenica 14 settembre

Giro ad anello a Olgiate Olona

Un itinerario adatto a tutti, alla scoperta di scorci naturali e angoli storici del territorio di Olgiate Olona. La camminata, di circa 4 chilometri, è ideale per famiglie e appassionati di passeggiate all’aria aperta. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Domenica 28 settembre

Giro ad anello ai Calimali

Un itinerario immerso nel verde, tra sentieri e boschi, con scorci suggestivi e momenti di osservazione naturalistica. Un cammino adatto a tutte le età per chi ama rigenerarsi a contatto con la natura. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Domenica 12 ottobre

Salita al Sacro Monte di Varese

Un percorso che unisce il piacere del cammino al fascino della storia e della spiritualità. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Domenica 19 ottobre

In Valle Olona da Castiglione a San Pancrazio

Passeggiata tra paesaggi fluviali e testimonianze storiche, dal cuore di Castiglione Olona fino alla chiesa di San Pancrazio. Un’occasione per ammirare la valle, scoprendone flora, fauna e memorie del passato. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Nota organizzativa

Tutte le camminate sono gratuite e aperte a tutte le età. Il percorso a piedi è di circa 4 km: si consigliano scarpe comode. All’arrivo, per i bambini, spettacolo teatrale e merenda offerta. Prenotazione obbligatoria. Una volta effettuata la prenotazione, gli organizzatori invieranno un paio di giorni prima tutte le informazioni utili e i dettagli per la passeggiata.

Per maggiori informazioni: viafranciscalucomagno@gmail.com