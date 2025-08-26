Torneo popolare di basket a Olgiate Olona: sport, inclusione e memoria al Parco Sant’Antonio

Sabato 6 settembre, il campetto di Sant’Antonio a Olgiate Olona si trasforma in un luogo di incontro, sport e condivisione per la 7a edizione del Torneo di Basket Popolare Davide Pozzi. Dalle 14.30 alle 20, il playground sarà animato da partite non competitive, attività per bambini e momenti conviviali aperti a tutti.

L’iniziativa, promossa da Villa Restelli con il patrocinio del Comune di Olgiate Olona, si rivolge sia a chi ama giocare a basket, sia a chi desidera semplicemente trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, in compagnia, con musica, murales e cibo.

Il torneo nasce per ricordare Davide Pozzi, figura amata e attiva nella comunità olgiatese, e si propone come momento aggregativo dal forte valore sociale e culturale. L’evento non ha carattere competitivo: l’obiettivo è stare insieme, divertirsi e promuovere valori di partecipazione, condivisione e solidarietà. Per i più piccoli saranno disponibili mini-canestri e giochi su misura, per coinvolgere anche i bambini in un clima festoso e accogliente.

Non mancherà una proposta gastronomica dai sapori mediorientali, accompagnata da birre fresche e dalla simbolica Gaza Cola, bevanda che rappresenta un messaggio di vicinanza e sostegno alla popolazione palestinese.

Proprio la Palestina sarà il tema centrale dell’edizione 2025: durante il pomeriggio verrà realizzato un murales partecipato che unirà sport, arte e impegno civile, in un grido collettivo di “Stop al genocidio”. Un gesto simbolico per ribadire che la bellezza della condivisione passa anche dalla consapevolezza. Per giocare o prenotare i panini è richiesta la compilazione di un semplice modulo online, disponibile a questo link: https://forms.gle/XKkxwzpxoDqnKzhd9