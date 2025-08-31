Varese News

Tre giovani investiti sulla provinciale del lago di Varese in piena notte. Due sono gravi

L'investimento è avvenuto all'altezza della Schiranna ma la dinamica non è ancora nota. Due feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso

Un grave investimento si è verificato attorno alle tre del mattino di domenica sulla provinciale del lago di Varese, all’altezza della Schiranna.

Tre giovani, una donna e due uomini, sono stati travolti da un’auto, riportando ferite gravi. Due sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso e uno all’ospedale Del Ponte.

Le vittime sono un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 19 e un altro diciannovenne. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Varese e un’automedica, insieme ai Carabinieri di Varese che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Pubblicato il 31 Agosto 2025
