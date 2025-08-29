Trova uno zaino con 1600 euro in stazione a Gallarate e lo restituisce

La stazione di Gallarate, spesso considerata un luogo frequentato da personaggi che vivono di espedienti, si è verificato un episodio che dimostra la presenza di brave persone: qualche giorno fa, uno zainetto è stato ritrovato abbandonato sul marciapiede del primo binario.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il ritrovamento non è stato ignorato o sfruttato per interesse personale. Al contrario, la persona che ha trovato lo zaino ha immediatamente deciso di portarlo alla polizia ferroviaria, dimostrando un senso di responsabilità e onestà.

All’interno dello zaino sono stati trovati documenti importanti, passaporti, una certa quantità di denaro in valuta polacca e 1600 euro in contanti. La polizia ferroviaria ha subito attivato le procedure per rintracciare il proprietario dello zaino e restituirgli quanto dimenticato.

La storia viene raccontata dal personale in servizio in stazione, che ogni giorno vede cose belle e cose brutte.

«Al signore che ha trovato lo zaino e lo ha portato alla polizia ferroviaria va un grande grazie. Tuttavia, il gentile signore ha risposto con umiltà, affermando che lo rifarebbe senza esitazione e spera che, se perdesse qualcosa, qualcuno possa fare lo stesso per lui. Ha aggiunto che in quel gesto c’è il rispetto per il prossimo e ha riflettuto sulle difficoltà che il proprietario dello zaino avrebbe dovuto affrontare senza documenti e denaro per tornare nel proprio Paese».

«Questo episodio è un esempio di come la gentilezza e l’onestà possano riscattare la reputazione di un luogo. Un grande grazie al signore che ha trovato lo zaino e lo ha restituito al legittimo proprietario, dimostrando che nella stazione di Gallarate ci sono persone che si comportano con rispetto e solidarietà verso gli altri».