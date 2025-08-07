Varese News

Turista di Varese derubata a Lignano Sabbiadoro, bottino di 3500 euro

Ignoti si sono introdotti in casa e hanno portato via contanti e oggetti preziosi

Era in vacanza a Lignano Sabbiadoro, ma il soggiorno si è trasformato in un brutto episodio per una donna residente in provincia di Varese. La turista, che alloggiava in un quartiere per vacanzieri vicino alla pineta, ha subito un furto mentre si trovava fuori csa. Ignoti sono entrati nell’abitazione approfittando della sua assenza e hanno rubato contanti, carte di credito e documenti.

Il furto è avvenuto nella serata di martedì 6 agosto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i ladri si sono introdotti nell’appartamento forzando un punto d’access: al rientro, la donna ha trovato la casa a soqquadro e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Dalla casa sono spariti circa 500 euro in contanti, documenti personali, prodotti di lusso e carte di credito. Un valore complessivo di circa 3500 euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lignano, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al momento non ci sono testimoni oculari del furto, ma i militari stanno raccogliendo immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio si aggiunge ad altri casi simili avvenuti nella località balneare, molto frequentata dai turisti anche in queste settimane centrali d’agosto.

