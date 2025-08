Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

RESCALDINA: MECCANICO/A DI AUTOVEICOLI

Officina nei pressi di Rescaldina cerca 1 MECCANICO/A DI AUTOVEICOLI che si occuperà della manutenzione e riparazione di auto, SUV e veicoli commerciali e della preparazione degli usati destinati alla rivendita. Requisiti richiesti: preferibile titolo in ambito meccanico/meccatronico; esperienza nella mansione; competenza nella diagnostica dei problemi meccanici ed elettronici; sarà richiesta graduale completa autonomia operativa ed organizzativa; patente B. Si offre: orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 08.30-12.30/14.30-18.30 e contratto a tempo indeterminato. (Rif.13820 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Studio commercialista e di revisione legale in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE che si occupi di: tenuta della contabilità ordinaria e semplificata di società di capitali, di persone e imprese individuali; registrazione di fatture attive e passive; riconciliazioni bancari; conoscenza normativa IVA; operazioni estero; reverse charge; autofatture; gestione libri sociali obbligatori e conoscenza delle principali scadenze fiscali. Requisiti: esperienza pregressa nelle mansioni di almeno 5 anni; residenza entro i 10/15 km dalla sede di lavoro; diploma di ragioneria o equipollente; preferibile conoscenza del gestionale PROFIS; discreta conoscenza dell”inglese, patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (8.30-12-30; 14.30-18.30). Possibilità di concordare orario differente se vi è l”esigenza. rif: 13814CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

CASTELLANZA: ADDETTO/A MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Azienda operante nei servizi antincendio di Castellanza cerca n. 1 ADDETTO/A MANUTENZIONE ANTINCENDIO, che si occuperà della manutenzione di estintori, manichette, colonnine, maniglioni antipanico ecc…, dopo un periodo di adeguata formazione. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, indispensabile patente B, diploma di scuola media superiore. Si offre contratto a tempo determinato di 1 mese, con finalità di inserimento a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.00-12.00 13.30-17.30). (Rif. 13801AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: INSEGNANTE DI INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO

Istituto tecnico con sede a Busto Arsizio cerca n.1 INSEGNANTE DI INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO. La risorsa si occuperà dell”insegnamento delle lingue alle classi della scuola secondaria di secondo grado.Requisiti: Laurea in Lingue straniere, esperienza nella mansione, buon utilizzo del pc, patente B. è richiesta la disponibiltà a trasferte in altre sedi (Legnano, Borgomanero e Novara).Si offre: Contratto a tempo determinato di 8 mesi, finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. orario di lavoro part-time 8.30/12.30.rif 13784 LL

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: INSEGNANTE DI ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA

Istituto tecnico con sede a Busto Arsizio cerca n.1 INSEGNANTE DI ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA E STORIA DELL’ARTE. La risorsa si occuperà dell”insegnamento delle materie letterarie alle classi della scuola secondaria di secondo grado. Requisiti: Laurea in Lettere, esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese e francese, buon utilizzo del pc, patente B. è richiesta la disponibiltà a trasferte in altre sedi (Legnano, Borgomanero e Novara). Si offre: Contratto a tempo determinato di 8 mesi, finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. orario di lavoro part-time 8.30/12.30. rif. 13783 LL

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

FAGNANO OLONA: ESCAVATORISTA

Azienda di costruzioni e ristrutturazioni edifici residenziali e non di Fagnano Olona cerca 1 ESCAVATORISTA. Requisiti richiesti: esperienza in scavi su strada (asfalto); patente B; preferibile anche patente C; attestato inerente la mansione; preferibile certificazione di primo soccorso oppure incendio. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-17.00 con pausa pranzo. ASSUNZIONE PREVISTA PER IL MESE DI LUGLIO. RIF. 13777MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO

Azienda operante nel settore metalmeccanico cerca UN/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO meccanico. La risorsa si occuperà di attività di montaggio e aggiustaggio usando il tornio tradizionale, la rettifica, il calibro e il micrometro. Necessaria patente B. Si lavora da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. Contratto a tempo determinato scopo assunzione. (rif. 13746)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: OPERATORI/TRICI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Ente accreditato ai Servizi al Lavoro cerca: N. 2 OPERATORI/TRICI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, per le sedi di Castellanza e Somma Lombardo. Mansioni: Relazione con l”utenza, gestione del percorso di orientamento, scouting di opportunità lavorative e successiva rendicontazione dei servizi erogati. Requisisti: Laurea magistrale in materie umanistiche/psico-pedagogiche con un anno di esperienza nella mansione o Laurea triennale con 3 anni di esperienza. Conoscenza del pacchetto Office. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato 6-12 mesi, con orario part-time o tempo pieno, in base all”esperienza e alle disponibilità. Si valuta anche collaborazione a P. IVA. RIF: 13712 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TIROCINIO come DISEGNATORE CAD 3D

Per azienda metalmeccanica si cerca UN/A TIROCINANTE DISEGNATORE CAD 3D che si occuperà di realizzazione di progetti con AutoCAD 3D e della raccolta della documentazione tecnica. Necessario un diploma di perito tecnico, una discreta conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dei programmi del pacchetto MS Office e Autocad, preferibile conoscenza del programma INVENTOR. Si offre tirocinio di 6 mesi con orario : ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 . Rif. 13701AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: COPERTURISTI/E POSA PANNELLI ISOLANTI – LATTONIERI

Azienda del settore edile di Busto Arsizio cerca 2 COPERTURISTI/E POSA PANNELLI ISOLANTI – LATTONIERI. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE L’ESPERIENZA NELLA POSA IN OPERA DI TEGOLE, PANNELLI COIBENTATI – POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI LATTONERIA IN ACCIAIO/ALLUMINIO E RAME, SALDATURA A STAGNO; patente B o C. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.00-17.00 con straordinari. Assunzione prevista per il mese di giugno. (Rif. 13687MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: MANOVALE EDILE

Impresa edile di Castellanza cerca: N. 1 MANOVALE EDILE. Mansioni: assistere il muratore finito nella preparazione dei materiali, pulizia cantiere, rimozione e trasporto materiali. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nella mansione; pat. B; diponibilità a trasferte. Orario di lavoro: tempo pieno 8-17 lun.-ven. con possibilità di straordinari il sabato. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, rinnovabile. RIF: 13629 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

LEGNANO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE PART-TIME

Azienda operante nella sanificazione qualificata di Busto Arsizio cerca N. 2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE PART-TIME, che si occuperanno della pulizia di palestre nel comune di Legnano. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, residenza nei limitrofi, indispensabile patente B. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time dalle 23:00 alle 03:00 (Rif.13575AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA SANIFICAZIONE

Azienda operante nella sanificazione qualificata di Busto Arsizio cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA SANIFICAZIONE, che si occuperà di disinfestazione, sanificazione, pulizie e bonifiche ambientali sia semplici che complesse, in ambito privato ed industriale. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, residenza nei limitrofi, indispensabile patente B, resistenza allo stress, disponibilità a trasferte, a lavorare in altezza e con infestanti. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì 08:00-18:00 (eccezionalmente turni notturni e sabato) (Rif. 13492AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Rif. 13446MC .SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA’ DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE

Società operante nel settore ristorazione cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE, che si occuperà della preparazione di cibi e bevande, servizio al tavolo e gestione ordini clienti in fast food ubicati a Busto Arsizio e Olgiate Olona. REQUISITI: preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione, licenza media o diploma di scuola superiore. Si offre contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato, o contratto di apprendistato se compatibile; orario di lavoro part time di 20 ore settimanali su turni (anche notturni) dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale (Rif. 13366AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE ARNO: IMPIEGATO/A CONTABILE

Azienda metalmeccanica in zona Solbiate Arno cerca IMPIEGATO/A CONTABILE. La persona si occuperà di contabilità e registrazione fatture clienti/fornitori, LIPE, contabilità banche, previsioni finanziarie ed emissione DDT e fatture. Requisiti: necessaria esperienza nella mansione; diploma o laurea nel settore economico. Si offre contratto part-time 20h settimanali, al mattino. Iniziale tempo determinato, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13825)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ADDETTO/A alla MANUTENZIONE VERDE e GENERALE

Azienda operante nel settore socio-sanitario di Somma Lombardo ricerca 1 ADDETTO/A alla MANUTENZIONE VERDE e GENERALE della struttura PART TIME. La risorsa si occuperà della manutenzione generale di spazi interni ed esterni. Requisiti richiesti: versatilità e autonomia nelle operazioni di manutenzione del verde, idraulica e di murature. Risulta necessaria la patente B per raggiungere la sede di lavoro. Il contratto previsto è di 1 anno a tempo determinato (trasformabile indeterminato). (Rif. 13822)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda di termoidraulica in zona Gallarate cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La/il candidata/o si occuperà di: fatturazione e gestione magazzino con l’utilizzo del software aziendale, contatti telefonici con i privati e i fornitori e segreteria generale. Requisiti essenziali: esperienza nella mansione; diploma/laurea indirizzo amministrativo; utilizzo autonomo del pacchetto Office. Si offre iniziale contratto full time a tempo determinato, finalizzato all’indeterminato (Rif. 13821)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAVARIA CON PREMEZZO: INSTALLATORI DI RETE INTERNET

Azienda di telecomunicazioni in zona Cavaria con Premezzo cerca 2 INSTALLATORI DI RETE INTERNET. I/Le candidati/e si occuperanno di installare e configurare impianti di fibra ottica, con il mezzo aziendale. Necessaria patente B e buona conoscenza della lingua italiana per relazionarsi con i clienti. Gradita esperienza nella mansione. Si offre contratto full time; iniziale tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13817)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: INSERVIENTE

Per struttura sociosanitaria assistenziale di Gallarate ricerchiamo n. 1 INSERVIENTE per pulizia e sanificazione ambienti con funzioni di aiuto lavanderia e stireria, carico/scarico macchinari. Si offre contratto tempo pieno o parziale, inizialmente di 6 mesi (Rif. 13816)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA

Per struttura sociosanitaria assistenziale in Gallarate ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA che si occuperà di lavaggio con macchinari industriali, asciugatura, stiratura e piegatura di biancheria. Preferibile esperienza nella mansione e residenza nelle vicinanze. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, tempo pieno o part time dal lunedì alla domenica con turnazioni di riposo. (Rif. 13815)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SOMMA LOMBARDO: ORLATRICE SU 2 AGHI

Azienda tessile ricerca n.1 ORLATRICE SU 2 AGHI da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di cucire orli a 2 aghi di t-shirt e polo. E” indispensabile una pregressa esperienza nel ruolo, il possesso della licenza media e la patente B. Si offre contratto a tempo pieno e determinato per 6 mesi con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00/13:30-17:30. Sede di lavoro: Somma Lombardo. (RIF.13810)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SOMMA LOMBARDO: CUCITORE/CUCITRICE MACCHINA PIANA

Azienda tessile ricerca n.1 CUCITORE/CUCITRICE MACCHINA PIANA da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di cucire tasche ed etichette, ribattere colli e affrancare orli. E” indispensabile una pregressa esperienza nella mansione, il possesso della licenza media e la patente B. Si offre contratto a tempo pieno e determinato di 6 mesi, con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00/13:30-17:30. Sede di lavoro: Somma Lombardo. (RIF.13809)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SOMMA LOMBARDO: CUCITORE/CUCITRICE MACCHINA TAGLIACUCI

Azienda tessile ricerca n.1 CUCITORE/CUCITRICE MACCHINA TAGLIACUCI da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di cucire spalle,maniche e fianchi di t shirt e polo. E” indispensabile un”esperienza pregressa nella mansione, il possesso della licenza media e la patente B. Si offre contratto a tempo pieno e determinato per 6 mesi con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Sede di lavoro: Somma Lombardo. (RIF.13808)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: IMPIEGATA/O DI MAGAZZINO

Azienda artigiana di Gallarate ricerca 1 IMPIEGATA/O di MAGAZZINO. La risorsa si occuperà di gestire una semplice contabilità (bolle e fatture), gestione del magazzino e vendita al minuto. Si richiede diploma di scuola secondaria e patente B.Si offre contratto di apprendistato. (RIF.13798)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO

Azienda cartotecnica sita a Cardano al Campo ricerca n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO che si occuperà di elaborare e controllare le grafiche inviate dal cliente per produrre le lastre stampa. E” richiesto diploma di scuola superiore, preferibilmente in ambito grafico, conoscenza di Adobe Illustrator, Acrobat, Photoshop. Il contratto di lavoro, full time, verrà definito in base alle caratteristiche del candidato. (Rif.13795)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

CARDANO AL CAMPO: AIUTO MACCHINA FUSTELLATRICE

Azienda cartotecnica sita in Cardano al Campo ricerca n. 1 AIUTO MACCHINA FUSTELLATRICE. La risorsa sarà di supporto al macchinista nella fase di avviamento, movimentazione pallet in entrata e uscita. Non è indispensabile esperienza nella mansione. La tipologia di contratto sarà valutata in base alle caratteristiche del/della candidato/a. (Rif. 13794)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SAMARATE: CARRELLISTA DI MAGAZZINO

Azienda con sede a Sommalombardo UN/UNA ADDETTA/O AL MAGAZZINO con PATENTINO CARRELLO ELEVATORE. La risorsa si occuperà di movimentazione merci, carico/scarico, imballaggio. Requisiti richiesti: Preferibile esperienza nella mansione, disponibilità al sollevamento pesi di media entità (10 kg) in fase di movimentazione manuale. Si offre: contratto PART TIME 20 ORE SETTIMANA a tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione (Rif.13790)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SOMMA LOMBARDO: OPERATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda settore METALMECCANICO di Somma Lombardo ricerca UN/UNA OPERAIO/A addetto al reparto curvatura tubi in acciaio. La risorsa si occuperà di preparazione, taglio e curvatura su macchine CNC. Requisiti richiesti: buona manualità, preferibile provenienza dal settore metalmeccanico, disponibilità da Settembre 2025.Si offre: contratto full time a tempo determinato su giornata (Rif.13786)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ASSISTENTE TECNICO DI MANUTENZIONE

Azienda settore manutenzione e installazione impianti termici in Gallarate cerca ASSISTENTE TECNICO DI MANUTENZIONE. La figura, in affiancamento a personale esperto, opererà a supporto nelle fasi di manutenzione impianti. Requisiti richiesti: Preferibile esperienza o Titolo di studio in ambito manutenzione, disponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato (Rif.13755)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/A

Impresa di costruzione con sede a Gallarate ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A che si occuperà di gestione della corrispondenza e delle comunicazioni aziendali, organizzazione e archiviazione documentale, supporto alla gestione amministrativa e contabile (fatturazione, prima nota, rapporti con fornitori e clienti), pianificazione appuntamenti e gestione dell”agenda, eventuali sopralluoghi presso clienti. Sono richiesti diploma o laurea triennale, richiesta precedente esperienza nella mansione, conoscenza pacchetto Office, patente B. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, full time o part time da valutare.(Rif. 13751)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

LONATE POZZOLO: OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO

Azienda Logistica sita in Lonate Pozzolo ricerca 10 OPERATORI DI MAGAZZINO che si occuperanno della gestione dei flussi merci su linee automatizzate di smistamento e scartonamento. Alle ricorse sarà richiesto di lavorare su 4 turni anche notturni. Requisiti richiesti: anche alla prima esperienza specifica, licenza media, buon italiano. Si offre contratto part time 30 ore settimanali a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe. (Rif.13750)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Azienda di pulizie multiservizi ricerca n.2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE da inserire nel proprio organico. Le risorse si occuperanno di pulizie all”interno dell”aeroporto di Malpensa. Si richiede il possesso della patente e di essere automuniti. Si offre contratto di lavoro part time con monte orario di 15/22 ore settimanali, inizialmente a tempo determinato con lo scopo di assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Ferno (RIF.13745)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio professionale sito in Gallarate cerca n.1 TIROCINANTE come IMPIEGATO/A CONTABILE che opererà in ambito di segreteria amministrativa e elaborazioni contabili, utilizzerà i sistemi Profis, FattureWeb, Sportello Cloud, relazionandosi con i collaboratori interni e con la clientela. Requisiti richiesti: diploma preferibilmente in ambito economico/amministrativo, conoscenza pacchetto Office ed eventualmente Profis. Si offre tirocinio di 6 mesi, con indennità di partecipazione. (Rif. 13741)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: PULITORE/PULITRICEORAFO

Azienda di produzione e riparazione oggetti di gioielleria e gemmologia ricerca n.1 PULITORE/PULITRICE ORAFO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di rigenerazione e pulizia degli oggetti. E” preferibile esperienza pregressa nel campo e possesso di patente B. Si offre contratto part time con monte ore da stabilire della durata di 6 mesi con possibilità futura di assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Gallarate (RIF.13739)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTA/O ALLE VENDITE

Azienda operante nel settore del commercio al materiale di materiale per ottica ricerca n.1 ADDETTA/O ALLE VENDITE da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti e vendita di occhiali e accessori. Si richiede la conoscenza di base del pacchetto office, la conoscenza a livello discreto della lingua inglese, il possesso della patente B e la disponibilità ad eventuali trasferte all”interno della Provincia. Si offre contratto a tempo pieno, inizialmente a tempo determinato per 12 mesi con lo scopo dell”assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Malpensa T1 e T2 (RIF.13738)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: OTTICO

Azienda operante nel commercio al dettaglio di materiale per ottica ricerca n.1 OTTICO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di controllo della vista, vendita di occhiali, regolazione e montaggio degli stessi. E” richiesta l’abilitazione come ottico, la conoscenza del pacchetto office, la conoscenza della lingua inglese, il possesso della patente B e la disponibilità a trasferte all”interno della Provincia. Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Malpensa T1 e T2 (RIF.13735)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: OSS

Struttura socio sanitaria di Samarate ricerca n. 2 OSS per assistenza agli ospiti, gestione della casa, rilevazione parametri. E’ richiesta qualifica di operatore socio sanitario, patente B, buona conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto inizialmente a tempo determinato 6 mesi, tempo pieno o part time, da lunedì alla domenica su tre turni. (Rif. 13707)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Struttura socio sanitaria di Samarate ricerca n. 1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE da inserire nel proprio organico per la programmazione e lo svolgimento di attività educative e assistenza agli ospiti. Si richiede Laurea in Scienze dell”educazione, patente B, buona conoscenza della lingua italiana. Si offre iniziale contratto tempo determinato 6 mesi, orario a giornata. Si valuta anche part time. (Rif. 13706)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: OPERAI/E

Azienda di ristrutturazione e installazione di infissi in legno sita in Cardano al Campo cerca n. 2 OPERAI/E addetti/e alla posa, riparazione e verniciatura di serramenti, persiane e telai. Le risorse, che dovranno avere preferibilmente esperienza nella mansione, saranno inserite con contratto inizialmente a tempo determinato, orario full time. (Rif. 13659)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CUOCHI e AIUTO CUOCHI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CUOCHI e AIUTO CUOCHI. Le risorse svolgeranno le seguenti attività: preparazione della linea e degli alimenti anche mediante utilizzo di strumenti e macchinari da cucina, impiattamento, somministrazione dei cibi, pulizia di strumenti e macchinari utilizzati. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, diploma di istituto Alberghiero o equivalente formazione o esperienza sul campo, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.(rif 13648)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI. Le risorse si occuperanno di tutte le attività di somministrazione di cibo e bevande alla clientela, tra cui: accoglienza, gestione cassa, operazioni di apertura e chiusura del punto vendita, gestione e rispristino delle scorte, riordino e pulizia del punto vendita. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti part time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.(Rif.13647)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: BANCONISTI BAR E FAST FOOD

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca BANCONISTI BAR E FASTFOOD. Le risorse gestiranno l’accoglienza clienti, il banco caffetteria e la produzione di snack. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. (RIF.13646)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GAVIRATE: SALDATORE

Azienda di Gavirate operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 SALDATORE che si occuperà della saldatura tubazioni acqua e gas su acciaio e polietilene. Ci rivolgiamo a candidati/e in possesso di una precedente esperienza nella mansione di SALDATORE anche maturata in settori differenti. Si richiede patente B. Orario: full-time. Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. (Rif. 13824DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: IDRAULICO

Azienda di Gavirate operante nel settore metalmeccanico ricerca 1 IDRAULICO che si occuperà della realizzazione e posa tubazioni acqua e gas per impianti civili e industriali, posa contatori acqua e gas e impianti idrotermosanitari. Ci rivolgiamo a candidati/e in possesso di una precedente esperienza nella mansione di IDRAULICO. Si richiede patente B. Orario: full-time. Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. (Rif. 13823DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI

Azienda di produzione e lavorazione di materie plastiche operante nella zona di Laveno Mombello, ricerca n.1 ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI. La risorsa selezionata si occuperà di procedere in autonomia al cambio stampi e attrezzare presse ad iniezione, programmare robot e preparare materiali. Orario di lavoro su 2 turni (6-14;14-22). Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno. (Rif.13805PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

BESOZZO: TECNICO ELETTRICISTA

Per azienda di Besozzo siamo alla ricerca di 1 ELETTRICISTA con esperienza che dovrà occuparsi di istallazione e manutenzione di lavatrici e lavastoviglie professionali presso clienti esterni. Indispensabile possesso di patente B per spostarsi con furgone aziendale presso i luoghi d”intervento. il lavoro si svolgerà prevalentemente in Provincia, ma è necessaria la disponibilità a trasferte occasionali. Indispensabile aver già svolto attività nelle stesse mansioni. Contratto full time (08:00-12:00 14:00-18:00); iniziale tempo determinato con possibilità stabilizzazione. (Rif. 13803VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: SERRAMENTISTA POSATORE

Per azienda operante nel gaviratese siamo alla ricerca di 1 SERRAMENTISTA POSATORE che dovrà occuparsi di taglio e assemblaggio di serramenti in officina e posa degli stesi in cantiere. Indispensabili disponibilità a trasferte in ambito prevalentemente regionale e il possesso della patente B. Orario di lavoro full time (08:00-12:00 13:30-17:30), tempo determinato di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13802VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

BESOZZO: GEOMETRA

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica operante nella zona di Besozzo ricerca un/una GEOMETRA che si occuperà del contatto commerciale con i clienti, elaborazione tecnica preventivi, rilievi e supervisione cantieri. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo. Si richiede Diploma, conoscenza Autocad, Office, patente B. Preferibile patente C. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif.13674DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: MANOVALE

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, un MANOVALE. Ci rivolgiamo sia a candidati con esperienza nel ruolo, sia a giovani senza esperienza da inserire con apprendistato. Necessaria la patente B, essere automuniti ed essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; Contratto: da definire. Rif. 13635 MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

BESOZZO: MURATORE

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, DUE MURATORI. Ci rivolgiamo sia a candidati con esperienza nel ruolo, sia a giovani in età di apprendistato. E’ necessario avere la patente B ed essere automuniti, oltre ad essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; Contratto: da definire. Rif. 13633MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: IDRAULICI

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, DUE IDRAULICI che si occuperanno di impianti idraulici e sanitari. E” preferibile avere esperienza nel ruolo ma la ricerca è aperta anche a giovani senza esperienza da inserire con apprendistato. E” necessario avere la patente, essere automuniti ed essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; contratto: da definire per candidati con esperienza; apprendistato per candidati senza esperienza con età compatibile. Rif. 13632 MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

CITTIGLIO: ELETTRICISTA

Azienda di installazione impianti elettrici, di sicurezza e fotovoltaici, con sede a Cittiglio (Va), ricerca n.2 ELETTRICISTI. Requisiti richiesti: possesso delle basi in ambito impiantistico e della patente B. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 8-12 e 13-17. Si richiede disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi.(Rif: 13630PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LUINO: CARPENTIERE E MONTATORE DI CARPENTERIA METALLICA

Azienda artigiana del Luinese cerca CARPENTIERE E MONTATORE DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA/PESANTE. La figura ricercata, con sufficiente esperienza, automunito,

dovrà assemblare e montare componenti metallici, tagliare, forare, piegare e saldare a filo lamiere e componentistica, e rifinire i pezzi lavorati. Si richiede una conoscenza di base del disegno tecnico. Si offre contratto a tempo determinato, full time a giornata. Rif. 13736 PS

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it”

GERENZANO: ADDETTA/O VENDITE

Negozio di abbigliamento di Gerenzano cerca 1 ADDETTA/O VENDITE. La figura ricercata si occuperà di: accoglienza clienti; vendita promozioni; gestione merci; pulizia e ordine negozio. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza; buon utilizzo pacchetto office; buone competenze comunicative; pazienza e cortesia. Si offre contratto a tempo determinato/pieno (3 mesi, prorogabili, con finalità stabilizzazione).

Rif. 13812L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: EDUCATORI/TRICI

Cooperativa sociale di Padova cerca, per filiale di Saronno EDUCATORI/TRICI. Requisiti richiesti: laurea triennale L-19; residenza limitrofa al luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato/part-time. Prevista stabilizzazione. Rif.13793L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: OPERAIO/A ELETTRICISTA

Società che si occupa di impianti elettrici di Carbonate, cerca per sede operativa a Caronno Pertusella, 1 OPERAIO/A ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: diploma in ambito elettrico e/o esperienza nel settore; automunito; lavoro su 3 turni; residenza su Saronno o comuni limitrofi. Si offre contratto a tempo indeterminato/ pieno su turni (dalle ore 6 alle 14 – dalle 14 alle 22 – dalle 22 alle 6). Rif.13772L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: DISEGNATORE/TRICE TECNICO JUNIOR

Per azienda situata in Saronno operante nel settore dei serramenti, si ricerca: N.1 DISEGNATORE/TRICE TECNICO JUNIOR. La figura si occuperà di affiancare il disegnatore Senior nella redazione di disegni esecutivi in Autocad 2D relativi a coperture trasparenti e pergole bioclimatiche.Requisiti richiesti: Possesso del diploma CAT (istituto tecnico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio), oppure meccatronica. Utilizzo AUTOCAD 2D e del pacchetto office, età compatibile con il contratto di apprendistato, preferibile possesso della patente B. Si offre contratto di apprendistato, orario tempo pieno. (RIF.13769D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: ADDETTO/A INSTALLAZIONE COPERTURE

Per azienda situata in Saronno operante nel settore dei serramenti, si ricerca: N.1 ADDETTO/A ALL’INSTALLAZIONE DI COPERTURE trasparenti, lucernari e pergole bioclimatiche ed eventualmente in base alle necessità aziendali addetto all”attività di produzione interna. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa in cantiere in settore similare, ad esempio serramentista, installazione di tende da sole, coperture, tetti utilizzando scale, trabattelli e ponteggi, richiesta ottima manualità. Preferibile possesso della patente PLE (piattaforme) e/o corso di lavori in quota (oltre 2,5mt). Possesso della patente B. Si offre contratto da definire in base alla figura individuata, tempo pieno. (RIF.13765D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: RESPONSABILE SVILUPPO DEL PRODOTTO

Per azienda nel settore metalmeccanico situata in Saronno si ricerca: N.1 RESPONSABILE SVILUPPO DEL PRODOTTO. La persona sarà dedicata allo sviluppo dei prodotti, supportando il Senior Product Manager. Si occuperà dello sviluppo di nuovi progetti, controllo tempistiche di produzione, verifiche di CAD 3D (preferibile eventuale conoscenza di base o formazione interna), contatto con i fornitori (italiani ed esteri), contatto con marchi automobilistici e agenzie, gestione della produzione. Requisiti richiesti: patente B, buona conoscenza della lingua inglese, spiccata passione per le auto, padronanza del pacchetto office. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario tempo pieno. (RIF.13763D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

TRADATE: 2 ADDETTE/I ALLE PULIZIE CON PAT. B.

Impresa di pulizie di Tradate cerca 2 ADDETTE/I ALLE PULIZIE CON PAT. B. Requisiti richiesti: gradita minima esperienza nelle pulizie presso uffici e condomini, pat. B per guidare il mezzo aziendale. Si offre tempo determinato 1 anno part-time dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 20.00 ed il sabato mattina. (Rif. 13818)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: MECCANICO RIPARATORE AUTOMEZZI

Società di noleggio automezzi di Tradate cerca 1 MECCANICO RIPARATORE AUTOMEZZI. Requisiti richiesti: esperienza nella riparazione di pullman e/o camion, preferibile attestato di qualifica in ambito meccanico, gradita pat D + CQC in corso di validità. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 13792)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

TRADATE: AUTISTA AUTOBUS

Società di noleggio automezzi di Tradate cerca 1 AUTISTA AUTOBUS. Requisiti richiesti: esperienza, pat D + CQC in corso di validità. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 13791)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

MOZZATE: MAGAZZINIERI

Azienda di Mozzate cerca 2 MAGAZZINIERI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nel carico e scarico merce container, preparazione ordini, gradito patentino muletto ma non indispensabile, età compatibile con apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13789)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: MONTATORE MECCANICO

Azienda meccanica di Tradate cerca 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza consolidata nell’esecuzione di lavori di carpenteria, saldatura, manutenzione e modifiche meccaniche/pneumatiche ed oleodinamiche; diploma perito meccanico; capacità di lettura disegno meccanico 2D; automunito/a. Si offre tempo indeterminato, orario di lavoro 7.30-12.30/14.00-17.00.(Rif. 13787)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

TRADATE: ADDETTE/I ALLE PULIZIE CON PATENTE B

Impresa di pulizie di Tradate cerca 2 ADDETTE/I ALLE PULIZIE CON PAT. B. Requisiti richiesti: esperienza nell’ambito delle pulizie uffici/studi medici/condomini; pat. b per guidare mezzo aziendale; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato 1 anno e successiva stabilizzazione, part-time dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12. (Rif. 13773)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO SUPERIORE: IDRAULICI DI CANTIERE

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 3 IDRAULICI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13768)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: OPERAI EDILI 2 LIVELLO

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 OPERAI EDILI 2 LIVELLO DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13767)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: OPERAI EDILI 1 LIVELLO

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 OPERAI EDILI 1 LIVELLO DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici come aiuto muratori, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13766)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO SUPERIORE: AUTISTI PAT. C+CQC

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 2 AUTISTI PAT C+CQC DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: PAT. C+CQC, preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13764)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: CARPENTIERI DI CANTIERI PUBBLICI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 CARPENTIERI EDILI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13762)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO SUPERIORE: MANOVRATORI MEZZI MECCANICI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 2 MANOVRATORI MEZZI MECCANICI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, PAT C+CQC, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13761)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: ELETTRICISTI DI CANTIERI PUBBLICI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 ELETTRICISTI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13760)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARBONATE: RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’

Azienda di Carbonate cerca 1 RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa maturata preferibilmente presso aziende del settore cosmetico, farmaceutico ed occhialeria; buono inglese; office; diploma o laurea. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 13645)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VARESE: TECNICO CALDAISTA

Azienda termoidraulica di Clivio cerca 1 TECNICO CALDAISTA. Indispensabile esperienza di montaggio, collaudo e revisione caldaie. Orario: tempo pieno giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13811 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONDUCENTI AUTOBUS

Azienda di trasporti di Varese cerca 5 CONDUCENTI AUTOBUS. Indispensabile possesso patente D per trasporto persone e preferibile possesso CQC (l’azienda è disponibile anche a farlo conseguire successivamente con corso di formazione retribuito); residenza provincia di Varese; Orario: tempo pieno su turni giornalieri anche festivi. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13807 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

“

VARESE: TUTTOFARE

Per realtà aziendale di Buguggiate ricerchiamo 1 TUTTOFARE che si occuperà di manutenzione spazi esterni ed interni: taglio erba, pulizia spazio verde, piccoli lavori di manutenzione (come imbiancatura), supporto magazzino, piccole commissioni esterne con furgone. Requisiti richiesti: patente B. Orario di lavoro: full time 9:00-18:00 con un’ora di pausa. Contatto di lavoro: tempo determinato di 3 mesi. (Rif.13804 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Per studio dentistico in Varese ricerchiamo n.1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA. La risorsa selezionata dovrà assistere l?odontoiatra occupandosi della disinfezione/pulizia dello studio e della sterilizzazione.Requisiti: esperienza nella mansione e possesso dell”attestato di abilitazione A.S.O.Orario di lavoro: part-time. Si offre un iniziale contratto di lavoro a tempo determinato di 6-9 mesi, finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. (Rif.13797 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A AL CUSTOMER SERVICE

Per azienda di Varese, operante nel settore della cosmetica, siamo alla ricerca di n.1 ADDETTO/A AL CUSTOMER SERVICE.La figura selezionata dovrà: gestire la corrispondenza in entrata e in uscita,occuparsi della risoluzione delle problematiche relative ad ordini e spedizioni e supportare il team. Indispensabile conoscenza dell?inglese e del tedesco. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time (08:30/12:40-13:20/17:30). (Rif.13796 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per uno studio di commercialisti con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.1 IMPIEGATO/A CONTABILE.La figura selezionata dovrà occuparsi della tenuta della contabilità semplificata ed ordinaria, dichiarazioni fiscali e scritture di rettifica.Requisiti: esperienza nella mansione, buona conoscenza della normativa fiscale e dei programmi contabili.Orario di lavoro: da lunedì a venerdì part time da concordare. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif. 13788 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

ARCISATE: PERITO INDUSTRIALE

Per Azienda operante nel settore della metalmeccanica sita ad Arcisate siamo alla ricerca di n.1 PERITO INDUSRIALE. La figura selezionata dovrà saper disegnare e conoscere i programmi di progettazione CAD 2D e 3D propri del settore della Metalmeccanica. Indispensabile pregressa esperienza nella mansione. Preferibile residenza nella zona limitrofa alla sede dell””attività (max. raggio di 10/15 Km). Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. (Rif.13758 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: AUTISTI DI LINEA

Azienda trasporto pubblico locale di Varese cerca 20 AUTISTI DI LINEA. Indispensabile possesso patente D+cqc (possibilità di rinnovo cqc da parte dell’azienda); possesso licenza media; automuniti; Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione.(Rif. 13731 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE STUDIO PROFESSIONALE

Per studio professionale di Varese ricerchiamo un/una IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti: esperienza nella mansione, buona conoscenza della normativa fiscale, conoscenza di Profis e/o Zucchetti e/o Teamsyste, preferibile esperienza in studi professionali. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì part time da concordare nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 14:30-18:30. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale, possibilità di stabilizzazione. Luogo di lavoro: Varese. (Rif.13711 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALPENSA: AGENTE DI PARCHEGGIO

Società di noleggio auto ricerca per la propria sede di Malpensa Aeroporto 1 AGENTE DI PARCHEGGIO. La persona prescelta si occuperà di gestire la riconsegna delle auto noleggiate dai clienti nel parcheggio del gestore, eseguendo i controlli di conformità sui veicoli (mancanza difetti, livelli carburante) ed occupandosi successivamente del parcheggio delle auto. Si richiede esperienza a contatto con il pubblico, minima padronanza degli strumenti informatici, dinamismo nel processo di consegna e riconsegna. Necessari patente B ed auto. Orario su turni ricompresi fra le 7 e le 23, da lunedì a domenica, con monte ore part-time oppure full-time, secondo esigenze del lavoratore. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato.(Rif. SI 13826)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MORAZZONE: IMPIEGATO/A

Azienda nel campo della cura e gestione del verde, per la sede di Morazzone, ricerca 1 IMPIEGATO/A. La persona, di supporto all’ufficio tecnico, si occuperà di: inserimento dati sull’uso di attrezzature, mezzi e consumo di materiale da parte degli operai delle squadre di lavoro; aggiornare dati su moduli precompilati della sicurezza al lavoro (dati generali dell’impresa e del cantiere su cui si svolgono i lavori); aggiornare lo scadenziario dei corsi di formazione sulla sicurezza al lavoro; preparare e monitorare spedizioni di materiale. Si richiede possesso di diploma di scuola superiore, conoscenza di word ed excel ed uso del pc. Zona di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario full time dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13806)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

ARSAGO SEPRIO: ADDETTO/A PULIZIE.

Cooperativa sociale seleziona per inserimento presso azienda di Arsago Seprio 1 ADDETTO/A PULIZIE. Le attività previste sono pulizie e sanificazioni manuali di uffici, servizi igienici, mensa e magazzino. Gradita esperienza nella mansione, richiesta patente B ed auto. Orario part-time 22 ore settimanali: da lunedì a venerdì, orario 16,30-20. Sabato orario 7-10, oppure 12-15, secondo richiesta del committente. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. SI 13800)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

ARCISATE: ADDETTO/A PULIZIE E FACCHINAGGIO

Cooperativa sociale seleziona, per azienda del settore metalmeccanico di Arcisate, 1 ADDETTO/A PULIZIE E FACCHINAGGIO. La persona dovrà occuparsi di pulizia e riordino del magazzino, di svuotare i bidoni dei rifiuti e di operazioni di smistamento materiali fra i vari capannoni aziendali, siti nelle vicinanze della sede principale, tramite furgone. Richiesto possesso patente B, gradita esperienza in ambito produttivo. Zona di lavoro non servita da mezzi pubblici. Orario part-time 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 12. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. SI 13799)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO TAPPARELLE

Azienda nel campo della produzione di infissi per la sede di Saronno, ricerca 1 ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO TAPPARELLE. La persona si occuperà dell’assemblaggio di stecche di tapparelle su apposito banco di lavoro (previsto spostamento del materiale dallo scaffale al piano di lavoro) attraverso l’uso di avviatore e/o pistola graffettatrice. Titolo richiesto licenza media, possesso patente B e automuniti (zona di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici). Orario full time dalla 07.50-11.50/13.30-17.30 con assunzione a tempo determinato di 6 mesi (Rif. MD 13782)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A DESK NOLEGGIO

Società di noleggio auto ricerca per la propria sede di Malpensa Aeroporto 1 ADDETTO/A DESK NOLEGGIO. La persona prescelta si occuperà di accogliere i clienti al desk, di illustrare il funzionamento del servizio, di registrare i contratti di noleggio e i preventivi, di eseguire operazioni di pagamento e di gestire infine email e telefonate in entrata. Si richiede esperienza a contatto con il pubblico e/o di vendita, possesso di diploma di scuola superiore, buona padronanza strumenti informatici. Indispensabile conoscenza almeno discreta della lingua inglese (livello B1). Necessari patente B ed auto. Orario su turni (no orario notturno), da lunedì a domenica, con monte ore part-time oppure full-time, secondo esigenze del lavoratore. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 7 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 13771)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ACCETTAZIONE OFFICINA

Concessionaria auto di Saronno ricerca 1 ADDETTO/A ACCETTAZIONE OFFICINA. Attività previste: accoglienza clienti, registrazione interventi, presa appuntamenti, gestione agenda tecnici, fatturazione prestazioni. Si richiede diploma di scuola superiore, esperienza in ambito impiegatizio, buone conoscenze informatiche, capacità di contatto con il pubblico e di risoluzione dei problemi. Orario: a tempo pieno, da lunedì a venerdì (valutabile anche orario part-time). Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Assunzione a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 13754)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ELETTRICISTA CABLATORE

Azienda del settore metalmeccanico di Gallarate ricerca 1 ELETTRICISTA CABLATORE, cui saranno affidate attività di cablatura elettrica a banco e a bordo macchinari. Si ricercano persone con diploma di tipo tecnico o formazione professionale attinente oppure con esperienza nel ruolo. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13734)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A VENDITE

Società specializzata nella vendita di elettronica di consumo ed elettrodomestici seleziona per il punto vendita di Gallarate 1 ADDETTO/A VENDITE. La persona selezionata si occuperà di assistenza e di supporto informativo ai clienti, di preparazione dei prodotti ed allestimento scaffali, di registrazione operazioni di cassa, di gestione di resi e reclami e di attività promozionali. Richiesta esperienza in ambito di vendita al pubblico, possesso diploma di scuola superiore, doti relazionali e di autonomia, buona conoscenza degli strumenti informatici. Necessarie patente B ed auto. Orario su turni, da lunedì a domenica, con schema orario part-time di 21 ore settimanali. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi, scopo inserimento successivo a tempo indeterminato. (Rif. SI 13730)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTELLANZA: CAMERIERE/A

Ristorante con sede a Castellanza seleziona 1 CAMERIERE/A che si occuperà di: accoglienza clienti e illustrazione delle regole del servizio al tavolo, presa degli ordini tramite palmare, servizio al tavolo e pulizia, coordinamento con la cucina per garantire efficienza del servizio. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, part time di 21 ore settimanali con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio.(Rif MD 13710)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTO/A PULIZIE

Cooperativa sociale seleziona, per azienda con sede a Castellanza, 1 ADDETTO/A PULIZIE. La persona si occuperà della pulizia degli uffici della sede aziendale sita al 3 piano di un edificio. Orario part-time 20 ore settimanali, da lunedì a venerdì con fascia oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. MD 13650)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio tramite Pos, illustrare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica, in fascia oraria compresa fra le 11,00 e le 21,00. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13251)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it