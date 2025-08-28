Tutto pronto per “Filarmonicando”: due giorni di festa tra musica, sapori e tradizione

Cibo, musica dal vivo e laboratori per grandi e piccoli: il 30 e 31 agosto a Comerio torna la festa della Filarmonica con un programma ricco di eventi

La tradizione incontra la convivialità con “Filarmonicando”, la festa della Filarmonica di Comerio che animerà l’Area Feste del paese sabato 30 e domenica 31 agosto. Due giorni pensati per tutti, con musica live, esperienze gastronomiche, attività culturali e laboratori creativi, a sostegno del corso allievi della banda.

Due giorni di gusto, musica e scoperta

Il sabato si apre alle ore 17 con un’esperienza enologica a base di “vino e prosecco” in collaborazione con “Da Moreno”, seguita alle 19 dall’apertura dello stand gastronomico dove protagonista sarà la Paella Valenciana dello chef Pasquale, accompagnata da altre specialità. Dalle ore 21, spazio alla musica live con l’energia funk della band “Funk O Pop”.

Domenica 31 agosto si parte presto, alle 9:30, con una visita guidata gratuita nel centro storico di Comerio, per riscoprire il patrimonio culturale del paese. A mezzogiorno riapre lo stand gastronomico, mentre nel pomeriggio, alle 17, è in programma un laboratorio di pasticceria in collaborazione con la “Pasticceria Colombo”. Alle 19 si riattiva lo stand gastronomico e dalle 21 chiude la serata la musica dal vivo dei “Banda Magnetica”.

Musica dal vivo e cucina locale

La festa è un’occasione per gustare piatti sfiziosi in compagnia, scoprire il territorio e sostenere l’attività della Filarmonica. Il tutto in un clima festoso e familiare, con ingresso libero e accesso all’Area Feste da via Giardini. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Comerio e la collaborazione di numerose realtà locali.

INFO E CONTATTI

Per restare aggiornati:

Instagram: @filarmonicando

Facebook: Filarmonica Comerio

Sito web: www.bandadicomerio.it

I proventi dell’iniziativa andranno a sostegno del corso allievi della Filarmonica di Comerio.