Ultimo Aperisong a Materia: il quiz musicale avrà una manche dedicata alle sigle di cartoni e serie tv

Un aperitivo che diventa gioco, musica e sfida di memoria. Giovedì 28 agosto, ore 19, torna all’Agorà di Materia il quarto e ultimo appuntamento di Aperisong, il format che per tutto agosto ha animato le serate estive della nuova sede di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno, nella frazione di Sant’Alessandro.

La formula è ormai rodata: si comincia con il bicchiere in mano, si organizzano le quattro squadre e si cerca di riconoscere le canzoni da pochi istanti di ascolto. A dare ritmo alla serata, manches sempre diverse e a tema.

Per la chiusura non poteva mancare un tocco di leggerezza: una delle sfide sarà dedicata alle sigle dei cartoni animati e delle serie tv, colonna sonora di generazioni intere. Dai pomeriggi davanti alla televisione ai grandi cult della cultura pop, sarà l’occasione di rimettere alla prova la memoria musicale con un sorriso in più.

Aperisong ha fatto scoprire un nuovo modo di vivere l’aperitivo, dove gioco e socialità si intrecciano: giovedì 28 agosto l’ultimo round, prima di lasciare spazio alla nuova stagione di appuntamenti a Materia.

COME PARTECIPARE AD APERISONG

Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15

euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia.

È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.