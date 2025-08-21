Varese News

Un nuovo format con Radio Materia: dal lunedì al venerdì un’associazione si racconta in diretta

Un progetto in collaborazione con CSV Insubria per dar voce alle realtà del volontariato della provincia di Varese. Qui tutte le informazioni

A partire da lunedì 1 settembre, nasce un nuovo progetto in collaborazione con Radio Materia e VareseNews: uno spazio dedicato alle voci del Terzo Settore della provincia di Varese.

La nuova web radio propone un momento durante la giornata per dare spazio alle associazioni della provincia di Varese di raccontare la propria storie e far conoscere il proprio impegno.

Ogni giorno dalle 16:30 alle 17:00 verranno trasmesse in diretta le interviste a rappresentanti di associazioni locali approfondendo temi legati al volontariato, alle iniziative in corso, e fornendo anche informazioni utili riguardo aspetti burocratici e amministrativi.

Ogni intervista vedrà la presenza di un giornalista di VareseNews, pronto a dar voce a chi fa la differenza sul territorio.

Questo progetto è il frutto della collaborazione tra VareseNews e CSV Insubria, il Centro di Servizi per il Volontariato che da anni supporta il volontariato nelle province di Varese e Como.

Per ascoltare la diretta, basta sintonizzarsi su Radio Materia, cliccando qui

Pubblicato il 21 Agosto 2025
TAG ARTICOLO

