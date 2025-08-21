Un nuovo format con Radio Materia: dal lunedì al venerdì un’associazione si racconta in diretta

A partire da lunedì 1 settembre, nasce un nuovo progetto in collaborazione con Radio Materia e VareseNews: uno spazio dedicato alle voci del Terzo Settore della provincia di Varese.

La nuova web radio propone un momento durante la giornata per dare spazio alle associazioni della provincia di Varese di raccontare la propria storie e far conoscere il proprio impegno.

Un nuovo format

Ogni giorno dalle 16:30 alle 17:00 verranno trasmesse in diretta le interviste a rappresentanti di associazioni locali approfondendo temi legati al volontariato, alle iniziative in corso, e fornendo anche informazioni utili riguardo aspetti burocratici e amministrativi.

Ogni intervista vedrà la presenza di un giornalista di VareseNews, pronto a dar voce a chi fa la differenza sul territorio.

Questo progetto è il frutto della collaborazione tra VareseNews e CSV Insubria, il Centro di Servizi per il Volontariato che da anni supporta il volontariato nelle province di Varese e Como.

Per ascoltare la diretta, basta sintonizzarsi su Radio Materia, cliccando qui

