Un nuovo svincolo sulla Statale Besozzo – Vergiate per rivoluzionare il traffico a Travedona

Un nuovo svincolo lungo la Statale 629 Besozzo – Vergiate per collegare la zona industriale di Brebbia e liberare il centro di Travedona Monate dai camion. È il progetto su cui stanno lavorando le amministrazioni comunali dei paesi coinvolti e la Provincia di Varese. (Nella foto il cantiere della rotatoria sulla Ss629 a Vergiate)

L’opera è stata presentata lunedì 4 agosto, durante un incontro in Provincia con il presidente Marco Magrini, l’assessore provinciale alla Viabilità Fabio Passera, il primo cittadino di Travedona Monate Angelo Fiombo e i sindaci dei paesi limitrofi.

La situazione attuale

Al momento, tutto il traffico pesante diretto verso la zona industriale converge in piazza S. Vito (nel centro di Travedona Monate) da via Trieste, da via Moro e da via San Francesco e prosegue per via Cavour, causando spesso ingorghi e gravi disagi alla circolazione.

Il progetto per il nuovo svincolo

Il progetto non prevede solo una rotonda come le altre che Anas e Provincia hanno già realizzato (e hanno in programma di costruire) su tutta la SS629, ma un vero e proprio svincolo in entrata e in uscita che servirà tutta la zona industriale. L’idea circolava già negli anni Sessanta, ma non si è mai riusciti a concretizzarla. Questo accordo siglato con Provincia di Varese ha già spinto il presidente Magrini a chiedere un finanziamento per la realizzazione a breve dell’opera. Si parla di circa 2 milioni di euro.

«Da gennaio abbiamo lavorato con i sindaci di Biandronno, Bardello con Malgesso e Bregano, Brebbia e Besozzo per promuovere la nostra idea di viabilità, che prevede una nuova rotonda/svincolo sulla statale 629 all’incrocio con la provinciale 32, per permettere ai camion di raggiungere la zona industriale di Brebbia, Travedona Monate e Bardello con Malgesso e Bregano, senza passare più dal centro paese. Il nostro progetto è stato subito condiviso da tutti i sindaci coinvolti – afferma soddisfatto il sindaco di Travedona Monate Angelo Fiombo –, e questo sottolinea la bontà della nostra proposta».

Le modifiche alla circolazione a Travedona

In vista della costruzione dello svincolo, l’amministrazione comunale di Travedona Monate ha accettato, per un periodo sperimentale di circa tre mesi (da metà settembre a fine dicembre 2025), la circolazione del traffico pesante proveniente dalla SS629 attraverso via Roma e via Vittorio Veneto, in uscita da Travedona Monate verso Biandronno.

La proposta di questo “anello a senso unico” era stata avanzata dalla Provincia di Varese, per ovviare all’incrocio tra autobus scolastici e camion a Biandronno, che, spesso, provoca ingorghi del traffico con forti ritardi dell’ingresso a scuola degli studenti diretti a Gavirate e Varese. Una proposta, questa dell’anello a senso unico, che era già stata rifiutata in passato dalle precedenti amministrazioni.

Una scelta non priva di criticità legate alla sicurezza e al numero dei mezzi pesanti che attraverseranno Travedona Monate. In proposito sono stati espressi forti dubbi dai consiglieri di minoranza Pecoroni e Crociati. «Ci rendiamo conto che questa nuova soluzione comporta l’attuazione immediata di una nuova e più sicura segnaletica per il traffico ciclopedonale – continua il sindaco Fiombo -, ma nessuno è in grado oggi di dire quanti camion passeranno da qui. È quindi sciocco, secondo noi, a priori, non giocarsi questa carta che potrebbe aprire nuove opportunità alla viabilità del paese. Inoltre, non dimentichiamoci che è finito il tempo in cui ognuno fa per sé. Bisogna ragionare insieme e lavorare in un’ottica sovracomunale di territorio. Detto questo, se la sperimentazione in questi tre mesi dovesse dare risultati negativi, siamo pronti a fare un passo

indietro».

Riferito in particolare alle perplessità sollevate dal consigliere Pecoroni, Fiombo ha voluto precisare: «Fa specie che il consigliere di minoranza Pecoroni parli di correttezza e trasparenza quando la nostra prima preoccupazione è stata quella di coinvolgere la minoranza sulla nostra decisione».

Un’assemblea per presentare il progetto ai cittadini

È prevista un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini martedì 9 settembre alle 18:00 alla sala della partecipazione dell’ex comune di Travedona Monate in cui, insieme al presidente della Provincia Marco Magrini, verrà spiegato chiaramente dall’amministrazione il nuovo progetto di viabilità. Tra le novità più importanti l’attuazione di un senso unico in via Trieste (in direzione del centro paese) e l’inversione del senso unico in via Tamborini (in direzione di via Marconi).