Un solo mese ed è già rioccupato: lavori in corso nell’ex negozio Doppelgänger di Varese

È durato poco il “buco” lasciato dalla chiusura di Doppelgänger in corso Moro a Varese. Nei locali di fianco alla libreria Feltrinelli, lasciati liberi dal negozio di abbigliamento maschile appena un mese fa, sono già in corso i lavori per la riapertura. Questa volta si tratta di un noto marchio di accessori, che ha appena chiuso la propria sede di via Vittorio Veneto e si riposizionerà qualche decina di metri più vicino al centro di Varese.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati nella seconda metà di agosto e, stando al poco che si può osservare dall’esterno, prevedono un restyling completo degli interni per adattarli alle esigenze del nuovo inquilino.

Come avevamo raccontato lo scorso 30 luglio, in quel mese aveva abbassato definitivamente la saracinesca il negozio Doppelgänger di corso Aldo Moro 5/7, a pochi passi da Piazza Monte Grappa. Il punto vendita specializzato in abbigliamento maschile, attivo dalla fine del 2018, aveva chiuso i battenti dopo quasi sei anni di attività. Con la chiusura del punto vendita varesino, nella provincia è rimasto attivo soltanto il negozio Doppelgänger di Busto Arsizio, situato in Piazza San Giovanni, che continua a servire la clientela dell’alto milanese.

Il rapido avvicendamento negli spazi di Corso Moro rappresenta comunque un segnale incoraggiante per il settore del commercio al dettaglio varesino: la capacità di attrarre nuove attività commerciali in tempi così brevi dimostra l’attrattività che il centro storico mantiene ancora presso imprenditori e consumatori.