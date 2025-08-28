Varese News

Un weekend di eventi ad Angera tra sport, cultura e divertimento

Dalla tradizionale festa del rione Baranzit alle escursioni in SUP sul lago, passando per musei aperti e teatro per bambini, Angera propone un fine settimana ricco di iniziative per tutti

angera - foto di alberto ossola

Quattro giorni tra tradizione, escursioni sul lago, teatro per bambini, sport e cultura: Angera si prepara a un fine settimana ricco di iniziative per tutti i gusti. Dal 28 al 31 agosto, la città sulle sponde del Lago Maggiore ospita una serie di eventi che coinvolgono associazioni locali, musei e operatori culturali.

Festa dei Baranzit, al via la tradizione

Si comincia giovedì 28 agosto con la tradizionale Festa dell’associazione Baranzit, che animerà il parco di via Volturno fino a domenica 31 agosto. L’appuntamento, ormai storico per il quartiere, si svolge ogni sera dalle 18.00 ed è aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni: rionebaranzit@gmail.comL’articolo

Sabato in crociera all’Eremo di Santa Caterina

Sabato 30 agosto spazio alle bellezze del territorio con la crociera da Angera all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Il ritrovo è previsto alle 8.30 all’Ufficio turistico di Angera in Piazza della Vittoria, mentre la partenza sarà alle 9.00. La visita guidata si può prenotare via email all’indirizzo info@archeologistics.it o telefonando il numero 328 8377206. Tutti i dettagli su www.angera.it nella sezione eventi.

Parata dei bambini e teatro di strada

Sempre sabato, alle 15:00, Amaltheatro propone la Parata Bambini, evento di chiusura del campo estivo. Il corteo, aperto a tutti, partirà dal parco giochi tra Piazza Garibaldi e via Volta. Un momento colorato pensato per coinvolgere famiglie e bambini. Info: info@amaltheatro.org

Riapre il Kapannone dei Libri

Sabato 30 agosto riapre le porte il Kapannone dei Libri di via Verdi 35, uno spazio culturale unico nel suo genere. L’accesso è gratuito e il pubblico potrà visitarlo nei consueti orari di sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00. Info: mostre@lakasadeilibri.it

Domenica di sport sul lago: nuoto e SUP

Domenica 31 agosto sarà all’insegna dello sport con le traversate a nuoto organizzate dalla Pro Loco Arona:
alle ore 10.30 la Arona-Angera-Arona (2400 metri), dedicata ad agonisti e amatori;
alle 11.45 la classica Angera-Arona (1200 metri), aperta a tutti in modalità non competitiva.
Per partecipare: traversata@prolocoarona.itL’articolo

Sempre domenica, alle 9.30 e al tramonto, si svolgeranno uscite in SUP lungo le acque del Lago Maggiore. Le escursioni sono su prenotazione sul sito www.supmindfulness.it

Musei aperti e sguardo al futuro

Il Civico Museo archeologico di via Marconi 2 sarà visitabile sabato e domenica al primo piano, dove sarà possibile ammirare le collezioni e l’esposizione dedicata a Sangregorio. Inoltre, sarà possibile ottenere informazioni e iscriversi alla presentazione del MELA Project, in programma il 6 e 7 settembre: un’iniziativa dedicata a musei ludici, educativi e accessibili.

Pubblicato il 28 Agosto 2025
