Una tana per tutti tra storie ed emozioni nel giardino di Villa Frua a Laveno

Lo spettacolo del Teatro del sole guida i bambini in un viaggio emotivo e sensoriale e va in scena domenica 31 agosto alle ore 11 per il festival Lago Incantato

31 Agosto 2025

La tana è un luogo magico, un rifugio dove il bambino può nascondersi dagli sguardi adulti, uno spazio tutto per sè.
Il Teatro del sole propone a grandi e piccini Una Tana per tutti, spettacolo per attori e pupazzi in scena domenica 31 agosto alle ore 11 nel giardino della Biblioteca civica di Laveno Mombello, a Villa Frua, per una nuova tappa del Festival Lago incantato.

Una tana per tutti

Che sia sotto un tavolo, nascosto da vecchie lenzuola, tra i rami di un albero o dentro una scatola, la tana è uno spazio intimo e protetto dove portare il proprio bottino di tesori, ma anche uno spazio infinito dove fare e disfare, e dove l’immaginazione può abitare

Lo spettacolo – di e con Donata Forlenza e Antonio Rota (regista) sullo sfondo di elementi scenici a cura di Marco Muzzolon e Mirella Salvischiani – racconta le storie che nascono dentro le tane, quando vengono pensate, create ed abitate.

Attraverso teatro fisico, narrazione e scenografia trasformabile, lo spettacolo guida i bambini in un viaggio emotivo e sensoriale.
Ogni oggetto in scena si trasforma: un cuscino diventa montagna, un telo una caverna, la luce una finestra sul mondo.

Partecipazione per tutti gratuita con prenotazione a QUESTO LINK.
In caso di Maltempo lo spettacolo si svolgerà in Sala Consiliare.

 

 

28 Agosto 2025
di

