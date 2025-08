Uyba intercontinentale: presa la schiacciatrice egiziana Mariam Metwally

La Uyba Volley ha scelto la soluzione straniera per completare la rosa a disposizione di coach Barbolini, un ritorno sul mercato obbligato dopo l’addio a Rebecca Piva che si è spostata a Milano. Al suo posto Busto Arsizio ha ingaggiato la schiacciatrice Mariam Metwally, star della pallavolo africana che – a 26 anni – prova l’avventura europea.

Metwally è egiziana e nelle ultime tre stagioni ha vinto il titolo di MVP della “Champions” africana (Women’s African Volleyball Club Championship), un campionato che la neo-farfalla ha conquistato per sette volte consecutive prima con la maglia dell’Al-Ahly e poi con lo Zamalek.

Un palmares importante per la schiacciatrice di classe 1999, alta 1,84, indossa anche in campo un velo che le copre i capelli e rappresenterà il quarto continente nella prossima versione della Eurotek dopo Europa, Asia (la palleggiatrice giapponese Seki) e America (la schiacciatrice messicana Parra). All’appello manca solo l’Oceania.

La scelta di Metwally è anzitutto “pallavolistica” – visti i trascorsi dell’egiziana sul campo – ma anche improntata all’aspetto sociale e culturale come conferma il presidente Giuseppe Pirola: «In un contesto sportivo sempre più globale, crediamo che la diversità culturale sia una risorsa straordinaria. Avere in squadra atlete di diversi continenti ci permetterà di costruire un gruppo unito, capace di affrontare le sfide con apertura mentale, empatia e spirito di squadra».

La nuova giocatrice biancorossa arriverà a Busto dopo i Mondiali ai quali l’Egitto mancava da quasi vent’anni. «Sono emozionata e motivata perché è un grande onore rappresentare il mio Paese su un palcoscenico così importante – spiega Metwally al sito ufficiale della Uyba – Abbiamo lavorato duramente per prepararci e non vedo l’ora di competere contro le migliori squadre del mondo. È anche una grande opportunità per acquisire esperienza e portare quell’energia con me nel campionato italiano».

E proprio la Serie A è un obiettivo rilevante nel percorso sportivo dell’egiziana: «Trasferirmi in Italia e unirmi alla UYBA è il passo più importante della mia carriera. Significa molto per me far parte di uno dei campionati più importanti al mondo e giocare ai massimi livelli della pallavolo e sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida».

UYBA 2025-26

Palleggiatrici: Jennifer Boldini (c), Nanami Seki (n, da Conegliano)

Schiacciatrici: Alessia Gennari (n, da Austin, Usa), Mariam Metwally (n, da Zamalek, Egi), Melanie Parra (n, da Texas CU, Usa), Valeria Battista (n, da Macerata)

Opposti: Josephine Obossa (c), Valentina Diouf (n, da Mulhouse, Fra)

Centrali: Silke Van Avermaet (c), Katja Eckl (n, da Conegliano), Alice Torcolacci (n, da Vallefoglia)

Liberi: Federica Pelloni (c), Francesca Parlangeli (n, da Cremona)

Allenatore: Enrico Barbolini (c)