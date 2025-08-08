Uyba, pronto il precampionato: si inizia lunedì 11 con le italiane

Sarà il gruppo italiano a dare il via alla stagione 2025-26 della Uyba Volley guidata da coach Enrico Barbolini. Gli imminenti mondiali terranno lontane – ma era previsto – le atlete in forza alle varie nazionali di tutti i club, comprese le quattro tesserate di Busto Arsizio che quindi si appresta a iniziare il cammino con le proprie tricolori.

L’appuntamento è fissato per lunedì 11 agosto alla E-Work arena, con le prime ore di lavoro previste nel pomeriggio in sala pesi. La società del presidente Pirola ha però confermato le “porte aperte” per martedì pomeriggio alle ore 17 in occasione del primo allenamento tecnico con il pallone. Fin da subito Gennari e compagne lavoreranno anche sulla sabbia del campo da beach volley, un metodo ormai consueto in fase di preparazione.

Barbolini disporrà di nove atlete del gruppo prima squadra: si tratta di Valeria Battista, Federica Pelloni, Alessia Gennari, Valentina Diouf, Francesca Parlangeli, Josephine Obossa, Katja Eckl, Alice Torcolacci e Jennifer Boldini. Le Farfalle faranno quindi il tifo a distanza (oltre che per l’Italia) alle compagne impegnate ai mondiali: Silke Van Avermaet con il Belgio, Melanie Parra con il Messico, Nanami Seki con il Giappone e il nuovo acquisto Mariam Metwally con l’Egitto.

Nel frattempo la Uyba ha aggiornato il calendario delle amichevoli: come previsto si comincerà sabato 6 settembre in viale Gabardi contro Bergamo per proseguire domenica 14 a Costa Volpino contro la formazione orobica che milita in A2. Quello del 20-21 settembre sarà invece il fine settimana del Trofeo Mimmo Fusco a Busto Arsizio al quale parteciperanno le due squadre locali – Uyba e Futura – oltre a Bergamo e Brescia.

La Eurotek volerà quindi a Oristano per il torneo internazionale Sardegna Volleyball Challenge (24-27 settembre) con Vakifbank, Fenerbahce e Panionios. Infine, il 30 settembre, alla E-Work Arena ci sarà un allenamento congiunto con un’altra grande del campionato turco, il Galatasaray, nel remake della finale di Cev Cup vinta da Busto nel 2012.

UYBA 2025-26

Palleggiatrici: Jennifer Boldini (c), Nanami Seki (n, da Conegliano)

Schiacciatrici: Alessia Gennari (n, da Austin, Usa), Mariam Metwally (n, da Zamalek, Egi), Melanie Parra (n, da Texas CU, Usa), Valeria Battista (n, da Macerata)

Opposti: Josephine Obossa (c), Valentina Diouf (n, da Mulhouse, Fra)

Centrali: Silke Van Avermaet (c), Katja Eckl (n, da Conegliano), Alice Torcolacci (n, da Vallefoglia)

Liberi: Federica Pelloni (c), Francesca Parlangeli (n, da Cremona)

Allenatore: Enrico Barbolini (c)