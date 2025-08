“Vacanze Bestiali”, a Varese la raccolta fondi per i cani del canile

Nel cuore dell’estate, mentre in molti si preparano per le vacanze, c’è chi resta ad aspettare. Sono i cani del Canile di Varese, che anche sotto il sole più caldo continuano a cercare una casa e una famiglia. Per loro nasce “Vacanze Bestiali – Sotto questo sole, c’è chi aspetta ancora amore”, la campagna di raccolta fondi estiva promossa dalla sezione varesina di LNDC Animal Protection.

Un’estate difficile per i rifugi

La presidente della sezione, Alessandra Calafà, spiega quanto i mesi estivi siano critici: «L’estate è un momento delicato per i rifugi – sottolinea Calafà – perché diminuiscono le adozioni e le donazioni si fanno più rare. Ma i cani restano, e hanno bisogno di tutti noi».

La raccolta fondi servirà a garantire cure veterinarie, alimenti specifici e a migliorare gli spazi del canile, così da rendere più confortevole la permanenza degli animali in attesa di famiglia. QUI IL LINK DELLA CAMPAGNA