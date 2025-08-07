Varese capitale del pattinaggio giovanile con l’ISU Junior Grand Prix all’Acinque Ice Arena

Dal 3 al 6 settembre 2025, Varese si trasformerà nel centro mondiale del pattinaggio artistico giovanile con l’arrivo dell’ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio di Figura, evento internazionale organizzato sotto l’egida dell’International Skating Union (ISU) e con il supporto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).

Per la prima volta in Lombardia, una tappa del prestigioso circuito giovanile approda nel nostro territorio, confermando Varese come polo emergente degli sport invernali a livello internazionale.

Giovani campioni da oltre 30 Paesi

La tappa italiana, ospitata all’Acinque Ice Arena di via Albani, sarà la terza del calendario 2025 e vedrà protagonisti giovani atleti da oltre 30 nazioni, pronti a esibirsi nelle discipline del singolo maschile e femminile, danza su ghiaccio e coppie artistiche.

Un evento che unisce tecnica, grazia e competizione, capace di attrarre pubblico, appassionati e operatori da tutta Europa.

Varese verso Milano-Cortina 2026

L’appuntamento è parte del percorso del progetto “Varese Sport Commission for Winter Games”, sostenuto da Provincia di Varese, Comune di Varese e Camera di Commercio, per candidare il territorio a ospitare eventi in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

«Questo evento dimostra come il lavoro di squadra tra istituzioni e partner locali stia dando frutti concreti – ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio – e rappresenta un’occasione di crescita economica e turistica per il territorio».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Davide Galimberti, che ha sottolineato come «il nostro impianto, oggi all’altezza degli standard internazionali, possa ospitare eventi di grande rilevanza».

Biglietti disponibili online

I biglietti per assistere alle gare sono già disponibili sulla piattaforma LiveTicket.it, con formule giornaliere o pass per l’intero evento.

Un’occasione unica per vedere da vicino i campioni del futuro e vivere un evento sportivo di livello mondiale, a pochi passi da casa.

Acinque Ice Arena – Via Francesco Albani 33, Varese

4 – 5 – 6 settembre 2025

️ Biglietti su: app.qrd.by/liveticket