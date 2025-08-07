Varese capitale del pattinaggio giovanile con l’ISU Junior Grand Prix all’Acinque Ice Arena
Per la prima volta in Lombardia, una tappa del circuito ISU Junior Grand Prix arriva a Varese: dal 3 al 6 settembre i migliori giovani atleti del pattinaggio artistico da oltre 30 nazioni
Dal 3 al 6 settembre 2025, Varese si trasformerà nel centro mondiale del pattinaggio artistico giovanile con l’arrivo dell’ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio di Figura, evento internazionale organizzato sotto l’egida dell’International Skating Union (ISU) e con il supporto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).
Per la prima volta in Lombardia, una tappa del prestigioso circuito giovanile approda nel nostro territorio, confermando Varese come polo emergente degli sport invernali a livello internazionale.
Giovani campioni da oltre 30 Paesi
La tappa italiana, ospitata all’Acinque Ice Arena di via Albani, sarà la terza del calendario 2025 e vedrà protagonisti giovani atleti da oltre 30 nazioni, pronti a esibirsi nelle discipline del singolo maschile e femminile, danza su ghiaccio e coppie artistiche.
Un evento che unisce tecnica, grazia e competizione, capace di attrarre pubblico, appassionati e operatori da tutta Europa.
Varese verso Milano-Cortina 2026
L’appuntamento è parte del percorso del progetto “Varese Sport Commission for Winter Games”, sostenuto da Provincia di Varese, Comune di Varese e Camera di Commercio, per candidare il territorio a ospitare eventi in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.
«Questo evento dimostra come il lavoro di squadra tra istituzioni e partner locali stia dando frutti concreti – ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio – e rappresenta un’occasione di crescita economica e turistica per il territorio».
Soddisfazione anche da parte del sindaco Davide Galimberti, che ha sottolineato come «il nostro impianto, oggi all’altezza degli standard internazionali, possa ospitare eventi di grande rilevanza».
Biglietti disponibili online
I biglietti per assistere alle gare sono già disponibili sulla piattaforma LiveTicket.it, con formule giornaliere o pass per l’intero evento.
Un’occasione unica per vedere da vicino i campioni del futuro e vivere un evento sportivo di livello mondiale, a pochi passi da casa.
Acinque Ice Arena – Via Francesco Albani 33, Varese
4 – 5 – 6 settembre 2025
️ Biglietti su: app.qrd.by/liveticket
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
lenny54 su Turisti ebrei con la kippah aggrediti in autogrill a Lainate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.