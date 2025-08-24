Varese di misura: vittoria 1-0 nell’ultima amichevole a Merate

Il conto alla rovescia è quasi finito: tra sette giorni la Coppa Italia aprirà la stagione 2025-2026 della Serie D e il Varese sarà impegnato in casa della Varesina per un incontro sempre molto sentito e che darà le prime risposte dopo il precampionato. L’impegno domenicale ha visto i biancorossi impegnati in amichevole a Merate, in casa della Casatese Merate, squadra di pari categoria. Il risultato finale ha premiato Bruzzone e compagni, capaci di imporsi 1-0 grazie alla rete in apertura di match di Salera.

Per mister Andrea Ciceri un ultimo test di spessore, tanto è vero che questa volta non ci sono esperimenti, con in campo dal primo minuto quella che molto probabilmente – infortuni a parte – sarà la formazione che scenderà in campo tra una settimana a Venegono Superiore. A riposo Tentoni, Bertoni e Romero, l’allenatore dei varesini ha schierato un 4-3-3 con Barzotti al centro dell’attacco. A sbloccare la gara è stato però un difensore: il classe 2007 Vittorio Salera che ha visto premiato il proprio inserimento offensivo dopo 3′ trovando il gol che ha deciso il match. Per il terzino però è arrivato anche un problema fisico che lo ha fermato pochi minuti dopo costringendolo a lasciare il match.

La Casatese ha spinto e costruito diverse occasioni, ma la difesa del Varese ha saputa mantenere inviolata la propria porta.

Tabellino

CASATESE MERATE – VARESE 0-1 (0-1)

Marcatori: pt 3′ Salera (V).

Casatese Merate (4-3-1-2): Lionetti (19′ st Bragotto); Crotti (19′ st Corno), Milani (1′ st Pozzoli), Ferrante, Geddo (38′ st Duca); Mendola (10′ st Losa), Bolis (10′ st Diana), Carannante (25′ st Ndao); Isella; El Hadji (10′ st Avinci), Goffi (19′ st Braida).

A disposizione: Ndao, Servietti, Kabori.

Allenatore: Commisso.

Varese (4-3-3): Bugli (18′ st Mandracchia); Salera (13′ pt Marangon), Costante, Bruzzone, Berbenni (32′ st Donarini); Malinverno, De Ponti, Palesi (18′ st Qeros); Guerini (39′ st Barbaro), Barzotti (47′ st Pliscovaz), Cogliati.

A disposizione: Rugginenti, Sassudelli, Secondo, Tentoni, Bertoni, Romero.

Allenatore: Ciceri.

Arbitro: Fiorini di Bergamo.

Note: Soleggiato, campo in buone condizioni. Ammoniti: Milani (C), Isella (C), Barzotti (V). Angoli: 5-3. Recuperi: 3’+3′.