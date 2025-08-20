Varese, in via per Lozza non bastano più i rattoppi. La strada è un groviera
Lo stato della strada, da alcuni mesi, è molto peggiorato. Una lettrice chiede un intervento risolutivo: "Serve una riasfaltatura completa prima che qualcuno si faccia male"
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice di Varesenews che ci racconta, con documentazione fotografica, la situazione disastrosa di un tratto della strada che da largo Gajard a Varese porta a Lozza.
«E’ da mesi che la strada che porta da largo Gajard al centro di Lozza è in condizioni sempre più pessime, non solo per una questione estetica ma di pericolosità. Sono presenti dei buchi pericolosi non solo per le auto a cui possono causare danni ma che se malauguratamente qualcuno con un mezzo a due ruote dovesse prendere rischierebbe e non poco.
Sono stati inutilmente fatti dei rattoppi saltati puntualmente ogni volta, possibile che i comuni non intervengano a riguardo?».
Il tratto segnalato sembra essere ancora nel territorio di Varese.
