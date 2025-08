Varese ko in amichevole: la Giana Erminio vince 2-0 con Gabbiani e Capelli

Nella sfida amichevole disputata a Gavirate, il Varese cade 2-0 contro la Giana Erminio, formazione che milita in Serie D. La partita, giocata sotto un sole estivo su un campo in ottime condizioni, ha visto i milanesi imporsi grazie a una doppietta realizzata nel primo tempo da Gabbiani e Capelli, che hanno sfruttato al meglio le incertezze difensive dei padroni di casa.

Primo tempo fatale per il Varese

L’avvio di gara è subito in salita per i biancorossi di mister Ciceri. Dopo appena 3 minuti, Gabbiani sblocca il risultato per la Giana Erminio, capitalizzando un’azione ben orchestrata e trovando la rete con un preciso diagonale che batte Bugli. Il Varese fatica a reagire e, nonostante un paio di tentativi con Qeros e Cogliati, non riesce a creare pericoli concreti per la porta difesa da Zenti. Al 35’, la Giana raddoppia: Capelli, ben servito da Vitale, supera la difesa varesina e insacca il 2-0 con un tiro ravvicinato. I biancorossi chiudono il primo tempo sotto di due gol, mostrando difficoltà nel contenere le folate offensive degli ospiti.

Secondo tempo, cambi e reazione sterile

Nella ripresa, Ciceri mescola le carte con diverse sostituzioni: dentro Rugginenti, Bertoni, De Ponti e altri per provare a cambiare l’inerzia del match. Il Varese si rende più intraprendente, ma la Giana, guidata da Espinal, gestisce il vantaggio senza particolari affanni, forte anche di un’organizzazione difensiva solida. Gli ingressi di Barbaro, Donarini e Secondo danno nuova energia, ma le occasioni create non si concretizzano. La Giana, dal canto suo, si affida alle ripartenze, senza però trovare il terzo gol. I quattro angoli conquistati dagli ospiti contro l’unico del Varese testimoniano la maggiore pericolosità dei milanesi nel corso della gara.

Ammonizioni e note di colore

Il match, arbitrato da Edoardo Caddeo di Crema, è stato corretto, ma non privo di interventi disciplinari: cinque i cartellini gialli sventolati, tutti a carico dei giocatori del Varese (Marangon, Qeros, Bruzzone, Cogliati e De Ponti). Il pubblico presente ha potuto apprezzare un campo in perfette condizioni e una giornata soleggiata, che ha fatto da cornice a un test utile per entrambe le squadre in vista della nuova stagione.

Un test per crescere

Per il Varese, la sconfitta rappresenta un’occasione per analizzare gli errori e lavorare in vista dei prossimi impegni. La Giana Erminio, più cinica e organizzata, ha dimostrato di essere già in buona condizione. Mister Ciceri avrà ora il compito di registrare la difesa e trovare maggiore incisività in attacco per preparare al meglio l’inizio del campionato.

TABELLINO

VARESE – GIANA ERMINIO 0-2 (0-2)

Varese (4-3-3): Bugli (1′ st Rugginenti); Salera (37′ pt Palesi), Costante (1′ st Bertoni), Bruzzone (40′ st Sassudelli), Berbenni (25′ st Donarini); Marangon (32′ st Secondo), Tentoni (1′ st De Ponti), Malinverno (37′ st Marino); Qeros (25′ st Qeros), Barzotti (16′ st Barbaro), Cogliati. A disposizione: Mandracchia, Guerini. Allenatore: Ciceri

Giana Erminio (3-4-2-1): Zenti (1′ st Magni); Colombara (1′ st Alborghetti), Ferri (1′ st Piazza), Ruffini (1′ st Duca); Pala (1′ st Previtali), Nelli (1′ st Occhipinti), Pinto (1′ st Marotta), Nucifero (1′ st Buzzi); Vitale , Gabbiani (1′ st Renda); Capelli (1′ st Akammadu). Allenatore: Espinal

Arbitro: Edoardo Caddeo di Crema (Francesco Bacchetto di Crema – Alessandro Piccolino di Lomellina)

Marcatori: pt: 3′ Gabbiani (G), 35′ Capelli (G)

Note – Soleggiato, campo in ottime condizioni. Ammoniti: Marangon (V), Qeros (V), Bruzzone (V); Cogliati (V), De Ponti (V) Angoli: 1-4. Recuperi: 3’+4′