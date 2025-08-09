Varese News

Varese nel segno di Romero: vittoria in amichevole in casa del Fanfulla

Nel test di sabato 9 agosto a Lodi, i biancorossi di Mister Ciceri si impongono di misura sui bianconeri grazie al bomber

Seconda amichevole estiva per il Varese football club. Dopo l’esordio di sette giorni fa contro la Giana Erminio (a Gavirate vittoria della squadra di Gorgonzola 2-0), i biancorossi di Mister Andrea Ciceri sono stati impegnati nel secondo test precompilato alla “Dossena“ di Lodi contro il Fanfulla padrone di casa. La gara si è conclusa con la vittoria dei varesini per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo, su azione di calcio d’angolo, di Niccolò Romero, fresco di conferma in bianco rosso dopo una telenovela estiva di mercato.

È stata una gara particolare per Mister Andrea Ciceri, fortemente legato all’ambiente del Fanfulla per i suoi trascorsi da calciatore prima e Allenatore poi.

Prima vittoria quindi per il Varese in pre campionato grazie alla rete del suo bomber. Ora i biancorossi riprenderanno la preparazione e nei prossimi giorni affronteranno un altro importante test in casa del Renate formazione di serie C.

IL TABELLINO

FANFULLA – VARESE 0-1 (0-1)
Marcatori: pt 15′ Romero (V).

Fanfulla: Ciancio (46′ Tosi), Pizzolato, Olivieri, Mereu, Tucci, Gueye, Kakou, Bargiggia, Bia, Zulli, Ndiour . Entrati nel corso della ripresa: Dino, Vergani, Ammirati, Ruggeri, Tadini, Gentili, Corleo, Kaidi, Gasparin, Gatti, Ernesto Jr. Allenatore: Giuliano Gentilini

Varese: Bugli (46′ Rugginenti), Marangon (58′ Barzotti), Donarini (46′ Secondo), Palesi, Bertoni (23′ Sassudelli), Bruzzone (46′ Costante), Guerini (46′ Berbenni), Malinverno, Romero (19′ Pliscovaz), Qeros (46′ Barbaro), Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Costante, Sassudelli, Berbenni, Secondo, Marino, Barzotti, Pliscovaz, Barbaro. Allenatore: Andrea Ciceri

Pubblicato il 09 Agosto 2025
