Varese, tanta voglia di hockey: Mastini al via con 300 tifosi

C’è tanta voglia di hockey a Varese, lo dimostrano i circa 300 tifosi venuti ad assistere al primo allenamento dei Mastini, quasi al completo: mancano per ora all’appello solo Bertin, Re e Terzago.

Il primo ad entrare sul ghiaccio della Acinque Ice Arena è Pisarenko, osservato speciale vista la bella tradizione di portieri che hanno parato alle pendici del Sacri Monte, salutato dai cori dei Ragazzi della Nord che hanno cantato e fatto sentire il suono dei loro tamburi per tutta la sessione di allenamento.

Sessione di allenamento giocata a buoni ritmi, con gli uomini di Da Rin, coach mai dimenticato che dopo cinque anni torna in giallonero, che hanno pattinato in maniera intensa per un’ora.

E a proposito di pattinaggio ci è sembrato davvero veloce Raphael Bastille, di fianco al quale servirà certamente un portatore di dischi molto rapido, come conferma lui stesso ai nostri microfoni: «Mi ritengo un pattinatore molto veloce, e penso che le mie caratteristiche distintive siano appunto la velocità ed il senso della posizione». Interrogato sul suo primo impatto con la città la sua risposta è sicura: «Oltre ad essere una bellissima città, ho notato un grandissimo calore da parte dei tifosi. Se l’accoglienza è questa in allenamento chissà in partita!».

Belle parole anche dal capitano dei Mastini Andrea Vanetti nel commento alla fine del primo allenamento ufficiale «Abbiamo ritrovato una bella serenità, sensazione che non provavamo da tempo, questo ci aiuta a partire nel migliore dei modi. Quando la testa è serena e l’animo è leggero viene tutto meglio».