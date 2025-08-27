Varese, una meridiana per la memoria dell’80° della Liberazione

Venerdì 29 agosto in viale Belforte a Varese l’Anpi provinciale e la Cooperativa di Biumo e Belforte inaugurano l’opera commemorativa “Sempre in tempo per la Resistenza”

Un’opera per non dimenticare. Venerdì 29 agosto alle 18, a Varese, l’Anpi provinciale e la Cooperativa di Biumo e Belforte inaugureranno la Meridiana dell’80° della Liberazione, nella sede della cooperativa in viale Belforte 165, un simbolo visivo e duraturo per ricordare il valore della Resistenza e il significato della libertà conquistata.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il titolo scelto per la meridiana, “Sempre in tempo per la Resistenza”, richiama l’urgenza e l’attualità della memoria, come antidoto all’indifferenza e all’oblio.

La cerimonia, che si terrà presso la storica sede della cooperativa in viale Belforte, si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi di Ester Maria De Tomasi, presidente dell’Anpi provinciale Varese, di Fabrizio Mirabelli, presidente della Cooperativa di Biumo e Belforte, e di Francesco Baggio, autore dell’opera.

A ispirare l’iniziativa è stato il monito inciso all’ingresso del Memoriale della Shoah di Milano: INDIFFERENZA. Un concetto evocato nell’introduzione alla cerimonia come il sentimento più colpevole di fronte alle tragedie della storia e alle guerre che ancora oggi affliggono il mondo. La meridiana, oltre che uno strumento simbolico del tempo, vuole essere uno strumento di consapevolezza.

Dopo la cerimonia di inaugurazione seguirà un rinfresco e la presentazione del filmato “Mauthausen 20 luglio 2025”

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’Anpi provinciale Varese o la Cooperativa di Biumo e Belforte.

IL PROGRAMMA

Ore 18.00 – Inaugurazione della Meridiana

Interventi:

Ester Maria De Tomasi (Anpi Varese)

Fabrizio Mirabelli (Cooperativa Biumo e Belforte)

Francesco Baggio (autore della meridiana)

A seguire – Rinfresco e presentazione del filmato “Mauthausen 20 luglio 2025”