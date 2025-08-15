Varesina travolgente: 4-0 al Borgosesia nell’ultima amichevole estiva

Ultimo test positivo per la Varesina di Marco Spilli, che chiude il ciclo di amichevoli estive con una netta vittoria per 4-0 ai danni del Borgosesia, formazione piemontese attesa dalla prossima stagione nel campionato di Eccellenza.

L’incontro, disputato all’Inter Training Center di Cairate, ha mostrato una squadra in salute, ben organizzata e molto brillante nella fase offensiva.

Partenza lampo con Guri

La partita si è accesa sin dai primi minuti. Dopo appena 3 minuti, la Varesina passa in vantaggio con una splendida azione corale: Rosa inventa per Miconi, che dalla fascia serve un cross perfetto per l’inserimento vincente di Sindrit Guri, abile a colpire di testa per l’1-0.

Le Fenici continuano a macinare gioco, creando occasioni a ripetizione. Da segnalare l’ottima prestazione tra i pali di Leonardo Bovi, portiere proprio della Varesina, ma schierato con il Borgosesia per sopperire a un’emergenza. Il giovane estremo difensore si è messo in evidenza con un paio di parate importanti, tra cui una su Costantino, ancora a caccia della sua prima rete.

Il primo gol di Sassi e il controllo del match

Il raddoppio arriva al 28’, grazie a una pressione alta di Sassi, che ruba palla e ribadisce in rete dopo una respinta corta dello stesso Bovi: è il 2-0 e il primo gol in maglia Varesina per l’attaccante.

Il Borgosesia reagisce con una punizione insidiosa di Doratiotto, che sfiora il palo della porta difesa da Lorenzi, ma è un episodio isolato in un primo tempo di netto dominio rossoblù.

I giovani protagonisti nel secondo tempo

Nella ripresa ampio spazio alle rotazioni. Entra in campo anche Baud Banaga, che ci prova dalla distanza. Poi tocca al secondo portiere del Borgosesia, Vinzio, classe 2007, che nulla può al 82’ su un’azione ben costruita da Ghioldi e finalizzata da un preciso colpo di testa di Matteo Grassi, classe 2008: 3-0.

Il poker arriva pochi minuti più tardi, all’88’, con un altro giovanissimo: Ornaghi (classe 2007), che svetta su calcio d’angolo e insacca con una deviazione di Bieller: 4-0 e applausi per una Varesina che ha saputo coniugare qualità ed entusiasmo.

Nel finale c’è spazio anche per un pericoloso colpo di testa di Chelotti, ma il risultato non cambia.

Test superato, ora si guarda al Saronno

Con questa vittoria, la Varesina manda un chiaro segnale in vista della nuova stagione. «– Ottima intensità, soprattutto nella fase offensiva –», ha commentato mister Spilli al termine dell’incontro. Prossimo appuntamento fissato per sabato 24 agosto contro il Saronno.