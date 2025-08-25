Vent’anni di Bicipanathlon: festa per oltre 100 giovanissimi ciclisti

Una festa di compleanno con le due ruote e con lo spirito del fair play. È andata in scena a Orino la 20a edizione del Bicipanathlon, appuntamento voluto dal Panathlon International Club Varese e organizzato con cura dalla Società Ciclistica Orinese, che ha radunato più di cento atleti della categoria Giovanissimi.

La manifestazione, che assegnava anche i Memorial Enrico Morisi e Sandro Gianoli, ha raccolto consensi unanimi: «È stata una delle edizioni più belle e riuscite – hanno sottolineato i panathleti varesini –. Ringraziamo Miriam Martinoli e la Ciclistica Orinese per l’organizzazione, insieme a Ciclovarese, Supermercati Tigros, Ottica Zago Varese e alle famiglie Morisi e Gianoli che ci hanno permesso di premiare tutti i partecipanti, come da nostra tradizione».

Sul piano sportivo, successo per la Polisportiva Besanese, davanti al Gruppo Sportivo Prealpino e alla Società Ciclistica Orinese. A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di Letizia Parini, campionessa tricolore su pista, che proprio con l’Orinese aveva mosso i primi passi nel ciclismo. Spazio anche all’arte, con le opere di Fausto Pellegrini apprezzate durante le premiazioni.

I vincitori di categoria

Tra i protagonisti della giornata si sono messi in luce tanti giovani talenti. La manifestazione ha visto il successo di Aron Spozio della Lavena Coop Ponte Tresa, di Alessio Spirolazzi del Velo Sport Abbiategrasso e di Laura Pessina in forza al Busto Garolfo. Hanno brillato anche Stefano Mori del Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo e Chiara Civillini della scuola L’Equilibrio MTB. Vittorie di categoria sono andate inoltre a Rasi Venditti del Pedale Lungavilla e a Gloria Boldini del Pedale Ossolano. Non sono mancati i successi per il Gruppo Sportivo Prealpino grazie a Gabriele Faveri e Anita Pettenuzzo, mentre per la Polisportiva Besanese si è distinto Manuel Pupillo. A completare il quadro dei trionfi è stata Eleonora Lombardi, portacolori della Lissone MTB.