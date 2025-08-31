Vergiate, il Corpo Volontari del Parco del Ticino apre le iscrizioni: “Servono nuove energie”

Caschetto nero in testa e radio sempre accesa: il primo volto che si staglia contro le fiamme non è quello delle istituzioni, ma quello di un volontario. È il mondo del volontariato a intervenire per primo nelle emergenze ambientali, a presidiare i boschi, a educare i cittadini e a difendere il territorio. In un tempo in cui la crisi climatica è sempre più evidente, la chiamata è chiara: servono nuove energie e una nuova mobilitazione civica.

Il Corpo Volontari del Parco del Ticino – Distaccamento di Vergiate ha aperto ufficialmente le iscrizioni per chi desidera entrare a far parte dell’associazione. L’appello è rivolto a tutti coloro che vogliono mettere a disposizione tempo, passione e impegno per la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio.

Tre fronti di impegno: AIB, Protezione Civile e Guardie Ecologiche

Le attività dei volontari spaziano dall’antincendio boschivo (AIB) alla Protezione Civile, fino al servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

Il gruppo AIB è operativo tutto l’anno con compiti di avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi in coordinamento con Regione Lombardia e Vigili del Fuoco. Ai nuovi volontari viene proposto un percorso di formazione che include corsi base e specialistici, visita medica gratuita e successivo affiancamento operativo.

La Protezione Civile, invece, si attiva in caso di calamità o emergenze naturali. I volontari collaborano con Comuni, Prefetture e Regioni fornendo supporto alla popolazione, partecipando a esercitazioni e contribuendo all’organizzazione logistica durante eventi estremi.

Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno invece una funzione più educativa e di vigilanza: operano nelle scuole, tra la cittadinanza e direttamente sul territorio con qualifica di Pubblico Ufficiale. Possono redigere verbali, monitorare aree naturali e collaborare con enti locali e forze dell’ordine.

Corsi gratuiti e copertura assicurativa

Per diventare volontario non è richiesta alcuna quota associativa. L’età minima consigliata è 17 anni e non sono previsti costi per i corsi di formazione, che rilasciano attestati riconosciuti. Il vestiario e i dispositivi di protezione individuale vengono forniti gratuitamente, così come la copertura assicurativa. Sono richieste circa 140 ore di servizio all’anno, con la possibilità di organizzarsi in base ai propri impegni e di partecipare anche solo nei fine settimana.

A metà settembre prenderà il via il nuovo corso di formazione: un’occasione per entrare a far parte di una comunità che fa della prevenzione e della tutela dell’ambiente una missione quotidiana.

Come candidarsi

Chi è interessato può scrivere a cv.vergiate@parcoticino.it

o telefonare al 331 5462815.