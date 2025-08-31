Varese News

Varese Laghi

Vergiate, il Corpo Volontari del Parco del Ticino apre le iscrizioni: “Servono nuove energie”

Tutti possono partecipare, a partire dai 17 anni: dispositivi di protezione, corsi e assicurazione sono forniti gratuitamente ai nuovi volontari

I volontari del Parco del Ticino in Sardegna

Caschetto nero in testa e radio sempre accesa: il primo volto che si staglia contro le fiamme non è quello delle istituzioni, ma quello di un volontario. È il mondo del volontariato a intervenire per primo nelle emergenze ambientali, a presidiare i boschi, a educare i cittadini e a difendere il territorio. In un tempo in cui la crisi climatica è sempre più evidente, la chiamata è chiara: servono nuove energie e una nuova mobilitazione civica.

Il Corpo Volontari del Parco del Ticino – Distaccamento di Vergiate ha aperto ufficialmente le iscrizioni per chi desidera entrare a far parte dell’associazione. L’appello è rivolto a tutti coloro che vogliono mettere a disposizione tempo, passione e impegno per la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio.

Tre fronti di impegno: AIB, Protezione Civile e Guardie Ecologiche

Le attività dei volontari spaziano dall’antincendio boschivo (AIB) alla Protezione Civile, fino al servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
Il gruppo AIB è operativo tutto l’anno con compiti di avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi in coordinamento con Regione Lombardia e Vigili del Fuoco. Ai nuovi volontari viene proposto un percorso di formazione che include corsi base e specialistici, visita medica gratuita e successivo affiancamento operativo.

La Protezione Civile, invece, si attiva in caso di calamità o emergenze naturali. I volontari collaborano con Comuni, Prefetture e Regioni fornendo supporto alla popolazione, partecipando a esercitazioni e contribuendo all’organizzazione logistica durante eventi estremi.

Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno invece una funzione più educativa e di vigilanza: operano nelle scuole, tra la cittadinanza e direttamente sul territorio con qualifica di Pubblico Ufficiale. Possono redigere verbali, monitorare aree naturali e collaborare con enti locali e forze dell’ordine.

Corsi gratuiti e copertura assicurativa

Per diventare volontario non è richiesta alcuna quota associativa. L’età minima consigliata è 17 anni e non sono previsti costi per i corsi di formazione, che rilasciano attestati riconosciuti. Il vestiario e i dispositivi di protezione individuale vengono forniti gratuitamente, così come la copertura assicurativa. Sono richieste circa 140 ore di servizio all’anno, con la possibilità di organizzarsi in base ai propri impegni e di partecipare anche solo nei fine settimana.

A metà settembre prenderà il via il nuovo corso di formazione: un’occasione per entrare a far parte di una comunità che fa della prevenzione e della tutela dell’ambiente una missione quotidiana.

Come candidarsi

Chi è interessato può scrivere a cv.vergiate@parcoticino.it
o telefonare al 331 5462815.

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.