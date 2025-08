Via libera al progetto del ponte sullo Stretto di Messina: un investimento da 13,5 miliardi

È stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Alla riunione, che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Vicepremier Matteo Salvini, è stata data luce verde a un investimento di circa 13,5 miliardi di euro. La società Stretto di Messina sarà ora incaricata di redigere il progetto esecutivo.

Il Vicepremier Salvini ha sottolineato che questa non è una conclusione, ma un “punto di partenza” dopo due anni e mezzo di lavoro costante e centinaia di riunioni. Per la prima volta dal 1971, si è giunti all’approvazione del progetto definitivo con l’intera copertura economica garantita e la piena condivisione con i territori e le regioni coinvolte. Questo passaggio chiude anche i precedenti contenziosi, permettendo allo Stato di risparmiare centinaia di milioni di euro.

Una volta completato, il Ponte sullo Stretto sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo, superando gli attuali primati turchi, giapponesi e cinesi. Dal punto di vista tecnico, l’opera prevede torri alte 399 metri e quattro cavi di sospensione con un diametro di 1,26 metri ciascuno. Il ponte sarà dotato di sei corsie stradali e due corsie ferroviarie, rendendolo versatile per molteplici usi.

I benefici in termini di risparmio di tempo saranno:

• I treni, che oggi impiegano tra i 120 e i 180 minuti, ridurranno i tempi a soli 15 minuti, con un risparmio di oltre due ore e mezza.

• Per le auto e i mezzi su gomma, il tempo medio di attraversamento passerà da 70-100 minuti a soli 10 minuti. Questo eliminerà le lunghe attese attuali per i traghetti, che possono superare anche le 3-4 ore nei periodi di punta.

Il progetto ora attende la “bollinatura” e la registrazione della Corte dei Conti. L’obiettivo è avviare i cantieri, i lavori e le espropriazioni tra settembre e ottobre prossimi. Gli indennizzi per gli espropriati del ponte avranno un “plus” rispetto a quelli delle opere di alta velocità ferroviaria. La previsione dei tecnici per l’attraversamento è tra il 2032 e il 2033. Questa tempistica si allinea con altri grandi progetti infrastrutturali in Italia, come il collegamento ferroviario Torino-Lione o Bolzano-Innsbruck.