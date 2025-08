Villa Recalcati chiude la rassegna estiva con il film di Gabriele Salvatores Napoli-New York

Lunedì 11 agosto, nel suggestivo cortile d’ingresso di Villa Recalcati a Casbeno, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese

Sarà proiettato Napoli-New York, l’ultimo film del premio Oscar Gabriele Salvatores, che vede tra i protagonisti Pierfrancesco Favino. La pellicola racconta la storia di due ragazzini che, nel secondo dopoguerra, si uniscono ai migranti in un viaggio di speranza e riscatto tra Italia e Stati Uniti.

La proiezione avrà inizio, come in tutti gli altri casi alle 21.30. Non sono previsti posti a sedere attrezzati, quindi si consiglia di portare una sedia o uno sgabello per vivere la serata in comfort.

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.