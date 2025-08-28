Varese News

Volontari in azione: conclusa l’edizione 2025 del campo internazionale con Legambiente Varese

Per due settimane i giovani partecipanti hanno lavorato insieme, condiviso esperienze e scoperto il territorio, all’interno del progetto EYA – European Youth in Action

Si è concluso anche quest’anno il campo di volontariato internazionale organizzato da Legambiente Varese, realizzato con il sostegno del Parco Campo dei Fiori e la collaborazione del Comune di Cunardo. Per due settimane i giovani partecipanti hanno lavorato insieme, condiviso esperienze e scoperto il territorio, all’interno del progetto EYA – European Youth in Action, co-finanziato dal programma CERV.

Attività tra natura e comunità

Negli ultimi giorni non sono mancate attività significative: a Ferragosto i ragazzi hanno collaborato al frutteto «Pom Pepin» dell’associazione Matrioska Aps-Ets, per poi unirsi la sera ai festeggiamenti con i fuochi d’artificio a Laveno.

Il sabato successivo hanno preso parte a un workshop di confronto curato da EYA, hanno visitato l’Orrido di Cunardo e concluso l’esperienza con una gita a Varese e un aperitivo condiviso.

Un’esperienza di crescita e di incontro

Il campo di volontariato non è stato solo occasione di lavoro e impegno ambientale, ma anche un momento di crescita personale, di scambio interculturale e di scoperta delle bellezze naturali e culturali del territorio.

Legambiente Varese ha voluto ringraziare i partecipanti, le associazioni e gli enti coinvolti che hanno reso possibile questa esperienza.

Pubblicato il 28 Agosto 2025
