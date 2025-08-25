Voti Pro Patria: Giudici comanda la fascia, Di Munno offre troppo poco

ROVIDA 6 – Nonostante i tre gol subiti l’estremo difensore biancoblu prende la sufficienza perché nel primo tempo è attento ed evita un passivo peggiore per la sua squadra.

Galleria fotografica Pro Patria – Pro Vercelli 2-3 4 di 25

REGGIORI 6 – Partita ordinata anche se i pericoli maggiori per la Pro Patria sono arrivati dall’altra parte.

MOTOLESE 5 – Si fa sorprendere in occasione del gol del vantaggio di Comi.

TRAVAGLINI 6 – Una buona prestazione soprattutto nel primo tempo dove riesce a tenere più volte botta a Piran e ad Akpa Akpro facendo diverse chiusure importanti.



GIUDICI 6.5 – Ottima prestazione sulla fascia destra, suo l’assist perfetto in occasione del secondo gol dei biancoblu.

FERRI 6 – Una buona prestazione per il giovane capitano che fa vedere anche qualche spunto interessante in avanti (nella foto in alto di R. Corradin)



SCHIAVONE SV – Esce al 23’ per un infortunio. Auguri di pronta guarigione.

(Citterio 6 –Entra al posto di Schiavone e fa una prestazione buona con diversi spunti in fase offensiva con tiri da fuori e inserimenti in area).

DI MUNNO 5.5 – Prestazione anonima per il centrocampista che si vede poco.



ORFEI 5.5 – Soffre gli spunti offensivi di Piran e Akpa Akpro.

(Viti 5 – Ingresso complicato per il difensore che si rende protagonista dello sfortunato autogol, che regala il pareggio alla Pro Vercelli).

MASTROIANNI 6 – Partita non semplice per il numero 10, che però si fa trovare pronto in occasione del calcio di rigore che ristabilisce la parità e ritrova il gol in maglia Pro Patria dopo 5 anni.

(Renelus 6 – Entra bene in campo e crea diversi pericoli in avanti. Anche lui spreca più volte delle ghiotte chance per il terzo gol).



UDOH 6.5 – Nel primo tempo fa a sportellate con i difensori della Pro Vercelli, nella ripresa segna il gol del momentaneo 2-1 e spreca importanti occasioni per il 3-1.

(Ricordi S.V.)



ALL. GRECO 5.5 – Nel primo tempo squadra troppo contratta salvo poi accendersi in avvio di ripresa. Lo spirito volenteroso della rimonta comunque non è bastato per portare a casa il risultato positivo.